В Москве состоится первое заседание Совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первое заседание московского Совета по стратегическому развитию состоится в сентябре, планируется обсудить его задачи, а также определить план работы до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и земельно-имущественных отношений.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице будет создан совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. Его основная цель - выработать новые подходы к формированию экономики будущего, а также координировать действия бизнеса и власти.

"По поручению мэра совет возглавил Владимир Ефимов. Первое заседание состоится в сентябре, после утверждения состава совета и проработки участниками повестки заседания. На первой встрече планируется обсудить задачи совета, а также определить план работы до конца года", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что к участию в заседании будут приглашены представители деловых и общественных объединений, экспертного сообщества и бизнеса.