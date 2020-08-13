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В Москве состоится первое заседание Совета по стратегическому развитию
Первое заседание московского Совета по стратегическому развитию состоится в сентябре, планируется обсудить его задачи, а также определить план работы до конца... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:37
россия
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир ефимов (политик), москва, общество

В Москве состоится первое заседание Совета по стратегическому развитию

13:33 13.08.2020 (обновлено: 13:37 13.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБольшой каменный мост у Кремля
Большой каменный мост у Кремля
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Первое заседание московского Совета по стратегическому развитию состоится в сентябре, планируется обсудить его задачи, а также определить план работы до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и земельно-имущественных отношений.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в столице будет создан совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов. Его основная цель - выработать новые подходы к формированию экономики будущего, а также координировать действия бизнеса и власти.
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"По поручению мэра совет возглавил Владимир Ефимов. Первое заседание состоится в сентябре, после утверждения состава совета и проработки участниками повестки заседания. На первой встрече планируется обсудить задачи совета, а также определить план работы до конца года", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что к участию в заседании будут приглашены представители деловых и общественных объединений, экспертного сообщества и бизнеса.
"Заседания будут проводиться регулярно, не реже чем раз в два месяца", - добавили в ведомстве.
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