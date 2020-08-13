Суд оставил в СИЗО директора алтайской турбазы, где погибла семья

"Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив представленные материалы и доводы, изложенные в апелляционных жалобах обвиняемого и его адвоката, оставил без изменения постановление судьи Алтайского районного суда… об избрании Королеву В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Владельца турбазы 3 августа заключили под стражу сроком на два месяца. Обвинение ему предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. "Королёв В.С. является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по проживанию в гостинице, расположенной на территории базы отдыха "Глобус", - уточнили в суде.