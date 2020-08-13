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Суд оставил в СИЗО директора алтайской турбазы, где погибла семья
Алтайский краевой суд в четверг отклонил апелляцию на арест директора турбазы "Глобус", где погибла семья из четырех человек, сообщается на сайте суда. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:30
гибель семьи на алтайской турбазе
алтайский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель семьи на алтайской турбазе, алтайский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Суд оставил в СИЗО директора алтайской турбазы, где погибла семья

13:30 13.08.2020
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© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтактеТурбаза "Глобус"
Турбаза Глобус
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Алтайский краевой суд в четверг отклонил апелляцию на арест директора турбазы "Глобус", где погибла семья из четырех человек, сообщается на сайте суда.
"Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив представленные материалы и доводы, изложенные в апелляционных жалобах обвиняемого и его адвоката, оставил без изменения постановление судьи Алтайского районного суда… об избрании Королеву В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Владельца турбазы 3 августа заключили под стражу сроком на два месяца. Обвинение ему предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. "Королёв В.С. является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по проживанию в гостинице, расположенной на территории базы отдыха "Глобус", - уточнили в суде.
Резонансный инцидент произошел в конце июля. Супруги Кременских и их дети 16 и 10 лет прибыли на туристическую "Глобус", через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы. По данным СК, в ночь на 27 июля из-за отключения света владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы не нарушилось водоснабжение. Вырабатываемый ими угарный газ, по мнению следствия, скопился в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, и привел к гибели семьи.
Следственные действия на алтайской турбазе, где погибла семья отдыхающих
3 августа, 13:43Туризм
Алтайскую турбазу, где погибла семья, прикрыли из-за нарушений
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Гибель семьи на алтайской турбазеАлтайский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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