Суд оставил в СИЗО директора алтайской турбазы, где погибла семья

БАРНАУЛ, 13 авг - РИА Новости. Алтайский краевой суд в четверг отклонил апелляцию на арест директора турбазы "Глобус", где погибла семья из четырех человек, сообщается на сайте суда.
"Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда, проверив представленные материалы и доводы, изложенные в апелляционных жалобах обвиняемого и его адвоката, оставил без изменения постановление судьи Алтайского районного суда… об избрании Королеву В.С. меры пресечения в виде заключения под стражу, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Владельца турбазы 3 августа заключили под стражу сроком на два месяца. Обвинение ему предъявлено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. "Королёв В.С. является индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по проживанию в гостинице, расположенной на территории базы отдыха "Глобус", - уточнили в суде.
Резонансный инцидент произошел в конце июля. Супруги Кременских и их дети 16 и 10 лет прибыли на туристическую "Глобус", через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы. По данным СК, в ночь на 27 июля из-за отключения света владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы не нарушилось водоснабжение. Вырабатываемый ими угарный газ, по мнению следствия, скопился в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, и привел к гибели семьи.