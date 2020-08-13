Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575734790.html
Минобразования Белоруссии опровергло сообщения о забастовках педагогов
Минобразования Белоруссии опровергло информацию о забастовках в педагогических коллективах. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:24
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575703149_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_757d1ab9b50ce0cc3dcda35ec0d1bd3c.jpg
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575703149_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_757d1ab9b50ce0cc3dcda35ec0d1bd3c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575703149_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_09f8c26990a30be8d47acee5425ce0c1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575703149_722:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_54608757261c5c335eb9fbb394454f75.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

Минобразования Белоруссии опровергло сообщения о забастовках педагогов

13:24 13.08.2020
412
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЦветы на месте гибели участника акции протеста в Минске. Митингующий погиб в ночь на 11 августа в результате столкновений на проспекте Притыцкого
Цветы на месте гибели участника акции протеста в Минске. Митингующий погиб в ночь на 11 августа в результате столкновений на проспекте Притыцкого
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобразования Белоруссии опровергло информацию о забастовках в педагогических коллективах.

"В настоящее время система образования занята решением первоочередных задач, которые никак не связаны с избирательным процессом – это подготовка к новому учебному году, который начнется 1 сентября", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что "в настоящее время учителя находятся в летних отпусках, но при этом продолжается тактика давления на общественное мнение через открытые письма, состав подписантов которых достоверно неизвестен".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
1730003
Обсудить 2
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В Минске колонна протестующих женщин двинулась к проспекту Независимости
Участники мирной акции протеста
Несколько колонн оппозиции встретились в центре Минска
Уходи! - работники БелАЗа устроили забастовку на территории завода
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В Минске протестующие вышли на площадь Победы
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий заявил о попытках Запада подорвать сотрудничество Москвы и Минска
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
В Госдуме отреагировали на идею санкций против России из-за Белоруссии
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Глава ЕП призвал Лукашенко остановить насилие против демонстрантов
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в центре Минска
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
Опрос показал, сколько россиян доверяют результатам выборов в Белоруссии
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии
Турбаза Глобус
Суд оставил в СИЗО директора алтайской турбазы, где погибла семья
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Акция протеста проходит на заводе БелАЗ в Жодино
Участники акции на заводе БелАЗ расходятся
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
В Минске колонна протестующих вышла ко Дворцу республики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал скептицизм врачей в отношении вакцины от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния