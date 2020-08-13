Минобразования Белоруссии опровергло сообщения о забастовках педагогов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Минобразования Белоруссии опровергло информацию о забастовках в педагогических коллективах.
"В настоящее время система образования занята решением первоочередных задач, которые никак не связаны с избирательным процессом – это подготовка к новому учебному году, который начнется 1 сентября", - сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что "в настоящее время учителя находятся в летних отпусках, но при этом продолжается тактика давления на общественное мнение через открытые письма, состав подписантов которых достоверно неизвестен".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.