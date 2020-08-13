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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200813/1575734580.html
Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля - до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки - до 73,6067... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572441573_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a7ce656ac7b10480ce2a47fa2fe3385c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу вырос более чем на рубль

13:16 13.08.2020
1920
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,08 рубля - до 87,0399 рубля, курс доллара увеличился на 37,2 копейки - до 73,6067 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 69,2 копейки, составив 79,6516 рубля.
Американские доллары
4 августа, 16:46Акценты
Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
3530420
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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