МСП Банк открыл кредит на 100 млн рублей производителю из Новосибирска

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. МСП Банк открыл кредит на сумму 100 миллионов рублей новосибирскому производителю телекоммуникационного оборудования ООО "ФайберТрейд" для увеличения объёма выпуска продукции, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Средства предоставлены компании на три года по ставке 7,75% годовых в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития. Обеспечение по кредиту в виде гарантии на сумму 50 миллионов рублей предоставила Корпорация МСП.