https://ria.ru/20200813/1575734505.html
МСП Банк открыл кредит на 100 млн рублей производителю из Новосибирска
МСП Банк открыл кредит на сумму 100 миллионов рублей новосибирскому производителю телекоммуникационного оборудования ООО "ФайберТрейд" для увеличения объёма... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:15
2020-08-13T13:15
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. МСП Банк открыл кредит на сумму 100 миллионов рублей новосибирскому производителю телекоммуникационного оборудования ООО "ФайберТрейд" для увеличения объёма выпуска продукции, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Средства предоставлены компании на три года по ставке 7,75% годовых в рамках программы субсидирования кредитования Минэкономразвития. Обеспечение по кредиту в виде гарантии на сумму 50 миллионов рублей предоставила Корпорация МСП.
"Благодаря финансовой поддержке предприятие закупит дополнительные объём сырья, материалов и комплектующих, что позволит обеспечить растущее количество заказчиков импортозамещающей телекоммуникационной продукцией", - отмечается в сообщении.
"ФайберТрейд" производит оптические трансиверы, оборудование уплотнения каналов, медиаконвертеры, пассивные оптические компоненты и другую продукцию, которая поставляется операторам связи, в дата-центры, отечественным производителям телекоммуникационного оборудования.