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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575734220.html
В Минске колонна протестующих женщин двинулась к проспекту Независимости
Колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:23
протесты в белоруссии
александр лукашенко
в мире
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Какие массовые протесты? Массовые - это большинство. Сколько всего в акциях принимают участие? Как всегда, "хорошо организованное и проплаченное меньшинство"? Одни и те же лица?
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733821_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_476fe7f2ba8641983b1deded01573de8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, в мире

В Минске колонна протестующих женщин двинулась к проспекту Независимости

13:11 13.08.2020 (обновлено: 14:23 13.08.2020)
1856
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Колонна сторонников оппозиции двинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска, передает корреспондент РИА Новости.
В колонне несколько сотен человек, в основном женщины в белом с цветами. Однако по пути к ним могут присоединиться люди - корреспонденты РИА Новости сообщают о других колоннах, которые также движутся к проспекту.
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВ мире
Популярные комментарии
Какие массовые протесты? Массовые - это большинство. Сколько всего в акциях принимают участие? Как всегда, "хорошо организованное и проплаченное меньшинство"? Одни и те же лица?
13 августа, 13:13
ssedlex76
2110009
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13 августа, 13:17
ЛЛев
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