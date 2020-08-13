https://ria.ru/20200813/1575733876.html
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
На заводе БелАЗ в белорусском городе Жодино началась несанкционированная акция протеста, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:03
2020-08-13T14:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575737837_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_61d6f1b1b56dd84e8012cbe67d751ef8.jpg
https://ria.ru/20200813/1575698597.html
https://ria.ru/20200813/1575732232.html
Егор Воронин
Работники завода тоже агенты госдепа и враги своей страны, да?
289
Mz
Не надо как всегда за весь народ. И среди работников, конечно, есть те кто не голосовал за Луку. Но это не значит, что весь коллектив там представлен. И мы все знаем, кто громче всего орёт про вора...
286
127
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Уходи!" - работники БелАЗа устроили забастовку на территории завода
Руководство БелАЗа и мэр Жодино встретились с работниками, которые устроили забастовку на территории предприятия.
2020-08-13T13:03
true
PT0M44S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575737837_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_61d6f1b1b56dd84e8012cbe67d751ef8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575737837_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e5d29ee817a6b8e7947b66aa0a897c8d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575737837_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_6d1cf428d9182b0458cf95684f7a887c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
На заводе БелАЗ
в белорусском городе Жодино началась несанкционированная акция протеста, передает Sputnik Беларусь.
Работники вышли к заводоуправлению и скандируют: "Требуем национальную забастовку!"
Ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.
Протесты после выборов президента
Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых с большим перевесом голосов победил Александр Лукашенко. После этого во многих городах начались акции протеста.
Беспорядки начались в воскресенье и продолжаются до сих пор. Их жестко подавляют силовики.
В частности, сотрудники правопорядка применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>