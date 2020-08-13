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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575733876.html
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
На заводе БелАЗ в белорусском городе Жодино началась несанкционированная акция протеста, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575698597.html
https://ria.ru/20200813/1575732232.html
Работники завода тоже агенты госдепа и враги своей страны, да?
289
Не надо как всегда за весь народ. И среди работников, конечно, есть те кто не голосовал за Луку. Но это не значит, что весь коллектив там представлен. И мы все знаем, кто громче всего орёт про вора...
286
127
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
"Уходи!" - работники БелАЗа устроили забастовку на территории завода
Руководство БелАЗа и мэр Жодино встретились с работниками, которые устроили забастовку на территории предприятия.
2020-08-13T13:03
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку

13:03 13.08.2020 (обновлено: 14:49 13.08.2020)
93007
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. На заводе БелАЗ в белорусском городе Жодино началась несанкционированная акция протеста, передает Sputnik Беларусь.
Работники вышли к заводоуправлению и скандируют: "Требуем национальную забастовку!"
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Вчера, 08:00
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Ранее в пресс-службе БелАЗа заявили РИА Новости, что трудовой забастовки на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.

Протесты после выборов президента

Девятого августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых с большим перевесом голосов победил Александр Лукашенко. После этого во многих городах начались акции протеста.
Беспорядки начались в воскресенье и продолжаются до сих пор. Их жестко подавляют силовики.
В частности, сотрудники правопорядка применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией
Вчера, 12:40
Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полициейНа улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.
2161892211226
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Работники завода тоже агенты госдепа и враги своей страны, да?
13 августа, 13:08
ЕВЕгор Воронин
12916112140
Не надо как всегда за весь народ. И среди работников, конечно, есть те кто не голосовал за Луку. Но это не значит, что весь коллектив там представлен. И мы все знаем, кто громче всего орёт про вора...
13 августа, 13:11
MMz
202410079
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