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В Швейцарии во время бури погибли трое испанских туристов
Трое испанских туристов погибли, один пропал без вести во время бури недалеко от коммуны Пфеферс на севере Швейцарии, сообщает издание Matin со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:36
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353
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туризм, новости - туризм, швейцария, испания

В Швейцарии во время бури погибли трое испанских туристов

13:36 13.08.2020
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© Фото : Valentin FlaurauШвейцарский кантон Вале
Швейцарский кантон Вале
© Фото : Valentin Flaurau
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Трое испанских туристов погибли, один пропал без вести во время бури недалеко от коммуны Пфеферс на севере Швейцарии, сообщает издание Matin со ссылкой на полицию.
Туристы занимались каньонингом - преодолением каньонов без использования плавучих средств, когда в среду вечером началась буря.
Когда стихия отступила, на место прибыли спасатели. Им удалось найти тела троих погибших.
Поиски четвертого туриста продолжаются.
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