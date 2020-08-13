https://ria.ru/20200813/1575733706.html
В Швейцарии во время бури погибли трое испанских туристов
Трое испанских туристов погибли, один пропал без вести во время бури недалеко от коммуны Пфеферс на севере Швейцарии, сообщает издание Matin со ссылкой на... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:36
2020-08-13T13:36
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туризм
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швейцария
испания
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РИА Новости
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, швейцария, испания