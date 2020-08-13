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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575733671.html
Слуцкий заявил о попытках Запада подорвать сотрудничество Москвы и Минска
За заявлениями ввести санкции против России за события в Белоруссии просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки оппозиции в республике -... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:05
протесты в белоруссии
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европарламент, леонид слуцкий, яцек сариуш-вольский, александр лукашенко, госдума рф, москва, латвия, белоруссия, в мире

Слуцкий заявил о попытках Запада подорвать сотрудничество Москвы и Минска

12:58 13.08.2020 (обновлено: 13:05 13.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. За заявлениями ввести санкции против России за события в Белоруссии просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки оппозиции в республике - максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России.
"Призывы депутата Европарламента ввести санкции против России за события в Белоруссии, на первый взгляд, очередное проявление "торговли русофобией". Однако за этим заявлением явно просматриваются истинные цели западного истеблишмента поддержки белорусской оппозиции: максимально подорвать стратегическое партнёрство и сотрудничество Минска и Москвы, применив в Белоруссии украинский сценарий", - сказал Слуцкий журналистам.
Он отметил, что никакого российского вмешательства в Белоруссии "нет и не было".
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
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"Наоборот, налицо давление и вмешательство Запада. Литва, Латвия и Польша без какого-либо обсуждения с официальной белорусской стороной уже подготовили свой план "урегулирования кризиса", который скорее выглядит как ультиматум. Санкциями грозят и из-за океана. Белорусское общество в состоянии самостоятельно разобраться в ситуации в стране без подсказок извне", - добавил депутат.
После выборов президента Белоруссии, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в воскресенье и понедельник в ряде городов страны прошли массовые несанкционированные акции протеста несогласных с итогами голосования. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. В ЕС в ответ на события в Белоруссии заявили о возможности пересмотреть свои прежние решения о смягчении антибелорусских санкций.
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Протесты в БелоруссииЕвропарламентЛеонид СлуцкийЯцек Сариуш-ВольскийАлександр ЛукашенкоГосдума РФМоскваЛатвияБелоруссияВ мире
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