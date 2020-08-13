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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575733403.html
Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в центре Минска
До тысячи женщин в цветами в руках проводят шествие в Минске в поддержку задержанных во время протестов после президентских выборов, они движутся по проспекту... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:54
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минск, белоруссия, в мире

Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в центре Минска

12:54 13.08.2020
1797
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. До тысячи женщин в цветами в руках проводят шествие в Минске в поддержку задержанных во время протестов после президентских выборов, они движутся по проспекту Машерова в сторону проспекта Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала группа около 300 человек прошла по проспекту Независимости, свернула в сторону улицы Богдановича, затем на проспект Машерова. За это время количество участников акции выросло и приблизилось к тысячи.
Акция протеста в Минске
Вчера, 11:58
Сами были в стороне. СК Белоруссии выявил координаторов беспорядков
Проходя мимо академии МВД, женщины громко покричали и помахали цветами. Группа снова двигается на проспект Независимости.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Цветами провожают мадам, которая в Литву на ПМЖ свалила)
13 августа, 12:55
Игорь Михайлов
1960006
А можно так написать: чемодан, вокзал, Литва) Или так только в Киеве можно было?
13 августа, 12:59
Игорь Михайлов
1240003
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