Около тысячи женщин с цветами в руках проводят шествие в центре Минска

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. До тысячи женщин в цветами в руках проводят шествие в Минске в поддержку задержанных во время протестов после президентских выборов, они движутся по проспекту Машерова в сторону проспекта Независимости, передает корреспондент РИА Новости.

Сначала группа около 300 человек прошла по проспекту Независимости, свернула в сторону улицы Богдановича, затем на проспект Машерова. За это время количество участников акции выросло и приблизилось к тысячи.

Проходя мимо академии МВД, женщины громко покричали и помахали цветами. Группа снова двигается на проспект Независимости.