Омская область получит более 2 млрд рублей на питание младшеклассников

ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Омская область получит больше двух миллиардов рублей из федерального бюджета на организацию горячего бесплатного питания для младшеклассников, сообщила пресс-служба правительства области.
По данным пресс-службы областного правительства, руководству региона о решении федерального центра по поводу перераспределения средств сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Эту новость прокомментировал губернатор региона Александр Бурков.
"Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 миллиона рублей, в 2021 году — 850,5 миллиона рублей, а в 2022 году — 929,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба облправительства Александра Буркова.
В сумме финансирование федерального центра на организацию горячего питания для учеников младших классов с 2020 по 2022 год составит 2 миллиарда 109 миллионов рублей.
Ранее из регионального бюджета на питание школьников в 2020 году выделили 117 миллионов рублей.