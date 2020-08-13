Омская область получит более 2 млрд рублей на питание младшеклассников

"Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 миллиона рублей, в 2021 году — 850,5 миллиона рублей, а в 2022 году — 929,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба облправительства Александра Буркова.