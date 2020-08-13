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Омская область
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Омская область получит более 2 млрд рублей на питание младшеклассников
Омская область получит больше двух миллиардов рублей из федерального бюджета на организацию горячего бесплатного питания для младшеклассников, сообщила... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:45
омская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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общество

Омская область получит более 2 млрд рублей на питание младшеклассников

12:45 13.08.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Омская область получит больше двух миллиардов рублей из федерального бюджета на организацию горячего бесплатного питания для младшеклассников, сообщила пресс-служба правительства области.
По данным пресс-службы областного правительства, руководству региона о решении федерального центра по поводу перераспределения средств сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Эту новость прокомментировал губернатор региона Александр Бурков.
"Выделены средства на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 329,3 миллиона рублей, в 2021 году — 850,5 миллиона рублей, а в 2022 году — 929,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба облправительства Александра Буркова.
В сумме финансирование федерального центра на организацию горячего питания для учеников младших классов с 2020 по 2022 год составит 2 миллиарда 109 миллионов рублей.
Ранее из регионального бюджета на питание школьников в 2020 году выделили 117 миллионов рублей.
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12 августа, 12:44Алтайский край
Алтайский край обеспечит горячими обедами младших школьников
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