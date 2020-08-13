Дочь Легкоступовой рассказала о крайне тяжелом состоянии певицы

"Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме... Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице! <...> Моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти", — написала она на своей странице в Instagram.