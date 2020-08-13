Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200813/1575732414.html
Дочь Легкоступовой рассказала о крайне тяжелом состоянии певицы
Врачи оценивают состояние певицы Валентины Легкоступовой как крайне тяжелое, сообщила дочь артистки Анетта Бриль. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T13:53
культура
валентина легкоступова
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734391_0:26:2307:1323_1400x0_80_0_0_a72791f69aad185e775dbff421992de7.jpg
https://ria.ru/20200812/1575673376.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575700519.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734391_0:26:2307:1323_1400x0_80_0_0_a72791f69aad185e775dbff421992de7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734391_0:0:2049:1537_1400x0_80_0_0_8a3574077211051da4c5d5e79904304e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734391_231:0:1768:1537_1400x0_80_0_0_5dfc682b0fa81c183105fca11322a158.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина легкоступова, следственный комитет россии (ск рф), в мире

Дочь Легкоступовой рассказала о крайне тяжелом состоянии певицы

12:39 13.08.2020 (обновлено: 13:53 13.08.2020)
29972
© РИА Новости / Антон Денисов Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
 Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Врачи оценивают состояние певицы Валентины Легкоступовой как крайне тяжелое, сообщила дочь артистки Анетта Бриль.

"Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме... Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице! <...> Моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти", — написала она на своей странице в Instagram.

Как рассказала Бриль, она сама 6 августа отвезла мать и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу, поскольку оба были сильно пьяны. На следующий день они вместе проходили терапию, а в ночь на 8 августа Легкоступова впала в кому, после чего ее перевели в другую больницу. Там ей сделали срочную операцию, так как оказалось, что у певицы была черепно-мозговая травма.
"Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, имеем. <...> Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку", — подытожила Бриль.
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова
12 августа, 02:04Культура
Подруга Легкоступовой прокомментировала "избиение" певицы мужем
Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Ее дебют состоялся в 1985 году, в конце 80-х она занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность артистке принесла песня "Ягода-малина", впервые прозвучавшая в программе "Голубой огонек" 1 января 1987-го.
О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. По информации СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Предположительно, она ударилась о пол в ванной при падении. Такую версию, как сообщали некоторые издания, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.
Столичное управление МВД проводит проверку. Полицейские задержали мужа Легкоступовой Юрия Фирсова по подозрению в нанесении ей травм.
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
12 августа, 16:53
Коллега Легкоступовой прокомментировала слухи об алкоголизме певицы
34770925
Обсудить 7
КультураВалентина ЛегкоступоваСледственный комитет России (СК РФ)В мире
Рекомендуем
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
Актер Сергей Куницкий
Актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в 35 лет
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Дмитрий Романов
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА Россия. 1 августа 2018
Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора
Девушка измеряет объем талии
Развеяны популярные мифы о похудении
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Министр финансов России Антон Силуанов
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния