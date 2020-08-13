Дочь Легкоступовой рассказала о крайне тяжелом состоянии певицы

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Врачи оценивают состояние певицы Валентины Легкоступовой как крайне тяжелое, сообщила дочь артистки Анетта Бриль.
"Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме... Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице! <...> Моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, мной в том числе, поэтому я со своей стороны и забила тревогу, не понимая, что же могло произойти", — написала она на своей странице в Instagram.
Как рассказала Бриль, она сама 6 августа отвезла мать и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу, поскольку оба были сильно пьяны. На следующий день они вместе проходили терапию, а в ночь на 8 августа Легкоступова впала в кому, после чего ее перевели в другую больницу. Там ей сделали срочную операцию, так как оказалось, что у певицы была черепно-мозговая травма.
"Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы, имеем. <...> Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку", — подытожила Бриль.
Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Ее дебют состоялся в 1985 году, в конце 80-х она занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность артистке принесла песня "Ягода-малина", впервые прозвучавшая в программе "Голубой огонек" 1 января 1987-го.
О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. По информации СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Предположительно, она ударилась о пол в ванной при падении. Такую версию, как сообщали некоторые издания, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.
Столичное управление МВД проводит проверку. Полицейские задержали мужа Легкоступовой Юрия Фирсова по подозрению в нанесении ей травм.
12 августа, 16:53Коллега Легкоступовой прокомментировала слухи об алкоголизме певицы