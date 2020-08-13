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Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией
На улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.
Хватит драться , просто уберите одного человека . Полиция бы остановилась и тоже сказала - УХОДИ. И всем было бы счастье .
37
Г Б
Работа на польских ягодных плантациях (в качестве рабов) — это «лучшая жизнь» и «достойная оплата за труд»? А перспектива в чём? В сборе ягод в полтора раза больше за те же мизерные деньги? Назовите, пожалуйста, хотя бы одну фамилию «перспективного» украинца с польской ягодной плантации..
28
21
белоруссия
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией
На улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек. Люди выстраиваются в "цепи солидарности".
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Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией
На улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.
2020-08-13T12:40
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PT3M04S
Свои против своих: в Минске не утихают протесты и столкновения с полицией
На улицах Минска не утихают протесты и столкновения людей с полицией. ОМОН пускает в ход дубинки, шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В ответ демонстранты строят баррикады, обороняются кусками арматуры, кидают в полицейских зажигательные смеси. Задержаны более 6000 человек.
Работа на польских ягодных плантациях (в качестве рабов) — это «лучшая жизнь» и «достойная оплата за труд»? А перспектива в чём? В сборе ягод в полтора раза больше за те же мизерные деньги? Назовите, пожалуйста, хотя бы одну фамилию «перспективного» украинца с польской ягодной плантации..
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