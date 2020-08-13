В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией

ПРАГА, 13 авг — РИА Новости. Чехия не намерена заранее исключать кого-либо из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил премьер Андрей Бабиш.
Так он прокомментировал высказывания госсекретаря США Майка Помпео о том, что усиление позиций России в стратегической инфраструктуре республики может ослабить ее безопасность.
"Мы действуем как член Евросоюза. Как всегда у подобных тендеров, возникают различные консорциумы. В соответствии с правилами Евросоюза, мы не можем (заранее. — Прим. ред.) никого исключить. Я ему (Помпео. — Прим. ред.) это ясно объяснил и думаю, что он понял", — сказал Бабиш.
Ранее, 28 июля, гендиректор чешской энергетической компании ČEZ Даниэл Бенеш сообщил о том, что в декабре объявят тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Строительство должно начаться в 2029 году, а в 2036-м блок стоимостью шесть миллиардов евро должен быть готов.
Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.
Как сказал Бенеш, чья компания ČEZ выступает инвестором проекта, правительство Чехии уже в ходе тендера или на его заключительном этапе может исключить кого-то по соображениям безопасности. Пражское сетевое издание Deník N со ссылкой на свои источники в правительстве написало, что это могут быть фирмы из России и Китая.
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