Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575732201.html
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Чехия не намерена заранее исключать кого-либо из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил премьер Андрей Бабиш. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:53
майк помпео
андрей бабиш
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
чехия
прага
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_0:107:3246:1933_1400x0_80_0_0_0e00b3161c9534d632a7255385cd4c44.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575724539.html
Всем любителям свободной конкуренции и интеграции в мировую экономику посвящается.
315
Ну другими словами Чех сказал, Россия в любом случае не выиграет . Зачем ее исключать , пускай стараются , соревнуются . Мы даже скажем им что они лучшие , если бы вот не Крым и Донбасс .
244
26
чехия
прага
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_0:107:3246:1933_1400x0_80_0_0_0e00b3161c9534d632a7255385cd4c44.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_263:0:2983:2040_1400x0_80_0_0_9a4d02a86273737b6a5d7add3da29a35.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_603:0:2643:2040_1400x0_80_0_0_99a57ff377d045e76419a7aa591c4639.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, андрей бабиш, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чехия, прага, сша, в мире

В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией

12:37 13.08.2020 (обновлено: 14:53 13.08.2020)
82325
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 13 авг — РИА Новости. Чехия не намерена заранее исключать кого-либо из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", заявил премьер Андрей Бабиш.
Так он прокомментировал высказывания госсекретаря США Майка Помпео о том, что усиление позиций России в стратегической инфраструктуре республики может ослабить ее безопасность.

"Мы действуем как член Евросоюза. Как всегда у подобных тендеров, возникают различные консорциумы. В соответствии с правилами Евросоюза, мы не можем (заранее. — Прим. ред.) никого исключить. Я ему (Помпео. — Прим. ред.) это ясно объяснил и думаю, что он понял", — сказал Бабиш.

Ранее, 28 июля, гендиректор чешской энергетической компании ČEZ Даниэл Бенеш сообщил о том, что в декабре объявят тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Строительство должно начаться в 2029 году, а в 2036-м блок стоимостью шесть миллиардов евро должен быть готов.
Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.
Как сказал Бенеш, чья компания ČEZ выступает инвестором проекта, правительство Чехии уже в ходе тендера или на его заключительном этапе может исключить кого-то по соображениям безопасности. Пражское сетевое издание Deník N со ссылкой на свои источники в правительстве написало, что это могут быть фирмы из России и Китая.
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Вчера, 09:51Сказано в эфире
"Все до банальности просто". Помпео грозит России "расплатой" за талибовГоссекретарь США Майк Помпео пригрозил России "расплатой огромной ценой" из-за возможного сговора с талибами. В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев рассказал, с чем, по его мнению, связано это заявление.
2474522083350
Обсудить 26
Майк ПомпеоАндрей БабишЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЧехияПрагаСШАВ мире
Популярные комментарии
Всем любителям свободной конкуренции и интеграции в мировую экономику посвящается.
13 августа, 12:55
Петя Алкаш
281302101
Ну другими словами Чех сказал, Россия в любом случае не выиграет . Зачем ее исключать , пускай стараются , соревнуются . Мы даже скажем им что они лучшие , если бы вот не Крым и Донбасс .
13 августа, 12:44
freizdorf
6817233151
Рекомендуем
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"
Дмитрий Романов
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
Американские солдаты наблюдают за порядком на улице Багдада
Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА Россия. 1 августа 2018
Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора
Логотип компании Яндекс
Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Министр финансов России Антон Силуанов
Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния