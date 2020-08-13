В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией

"Мы действуем как член Евросоюза . Как всегда у подобных тендеров, возникают различные консорциумы. В соответствии с правилами Евросоюза, мы не можем (заранее. — Прим. ред.) никого исключить. Я ему (Помпео. — Прим. ред.) это ясно объяснил и думаю, что он понял", — сказал Бабиш.

Ранее, 28 июля, гендиректор чешской энергетической компании ČEZ Даниэл Бенеш сообщил о том, что в декабре объявят тендер на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке республики. Строительство должно начаться в 2029 году, а в 2036-м блок стоимостью шесть миллиардов евро должен быть готов.

Как сказал Бенеш, чья компания ČEZ выступает инвестором проекта, правительство Чехии уже в ходе тендера или на его заключительном этапе может исключить кого-то по соображениям безопасности. Пражское сетевое издание Deník N со ссылкой на свои источники в правительстве написало, что это могут быть фирмы из России и Китая.