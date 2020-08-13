КМСП по Программе стимулирования выдала поручительств на 225 млрд рублей

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Общий объем выданных Общий объем выданных Корпорацией МСП поручительств с момента запуска Программы стимулирования кредитования составил 225,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении корпорации.

В 2020 году в рамках программы выдано поручительств на сумму 13,1 миллиарда рублей. При этом объем выданных корпорацией поручительств за июнь-июль 2020 года находится на том же уровне, что за аналогичный период 2019 года. Сохранение динамики спроса со стороны бизнеса на финансовую поддержку свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике после пика распространения коронавирусной инфекции. Наибольший спрос на кредиты в рамках программы отмечается со стороны производственных компаний и предприятий сферы торговли.

Как отмечается в сообщении, в рамках реализации антикризисных мер поддержки для субъектов МСП, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, условия программы были смягчены.

Так были установлены ставка Банка России в размере 4% и конечная ставка по кредитам для заемщика не более 8,5%; были сняты все отраслевые ограничения на кредитование субъектов МСП.

Программа стимулирования кредитования субъектов МСП реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и Минэкономразвития России. На сегодняшний день в ее реализации участвуют 65 уполномоченных банков.

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал с момента запуска программы 42,8 миллиарда рублей.