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КМСП по Программе стимулирования выдала поручительств на 225 млрд рублей
Общий объем выданных Корпорацией МСП поручительств с момента запуска Программы стимулирования кредитования составил 225,1 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:21
корпорация мсп
мсп банк
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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60
корпорация мсп, мсп банк, экономика

КМСП по Программе стимулирования выдала поручительств на 225 млрд рублей

12:18 13.08.2020 (обновлено: 12:21 13.08.2020)
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© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Общий объем выданных Корпорацией МСП поручительств с момента запуска Программы стимулирования кредитования составил 225,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении корпорации.
В 2020 году в рамках программы выдано поручительств на сумму 13,1 миллиарда рублей. При этом объем выданных корпорацией поручительств за июнь-июль 2020 года находится на том же уровне, что за аналогичный период 2019 года. Сохранение динамики спроса со стороны бизнеса на финансовую поддержку свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике после пика распространения коронавирусной инфекции. Наибольший спрос на кредиты в рамках программы отмечается со стороны производственных компаний и предприятий сферы торговли.
Как отмечается в сообщении, в рамках реализации антикризисных мер поддержки для субъектов МСП, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, условия программы были смягчены.
Так были установлены ставка Банка России в размере 4% и конечная ставка по кредитам для заемщика не более 8,5%; были сняты все отраслевые ограничения на кредитование субъектов МСП.
Программа стимулирования кредитования субъектов МСП реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и Минэкономразвития России. На сегодняшний день в ее реализации участвуют 65 уполномоченных банков.
Баннеры МСП банка
10 августа, 12:59
МСП Банк одобрил кредиты МСП для сохранения занятости на 5 млрд рублей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал с момента запуска программы 42,8 миллиарда рублей.
Предоставление новых кредитов в рамках лимита в 500 миллиардов рублей, как и предполагалось, завершится 30 сентября 2020 года. При этом механизм рефинансирования под поручительство корпорации с лимитом 175 миллиардов рублей и льготной процентной ставкой сохраняется до 30 июня 2021 года.
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Корпорация МСПМСП БанкЭкономика
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