Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575731020.html
Онлайн-конференция к 8-й годовщине вступления РФ в ВТО
20 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "8 лет в ВТО: какие дивиденды получила Россия от членства?".
2020-08-13T14:10
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575731020.jpg?1597317001
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1575731020.jpg?1597317001
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция к 8-й годовщине вступления РФ в ВТО

12:18 13.08.2020 (обновлено: 14:10 13.08.2020)
33
20 августа в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "8 лет в ВТО: какие дивиденды получила Россия от членства?".
Задать вопрос

Участники:
- заведующий кафедрой торговой политики Института торговой политики НИУ ВШЭ, профессор Максим МЕДВЕДКОВ;
- профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Алексей ПОРТАНСКИЙ;
- генеральный директор Центра экспертизы ВТО Полина ТОНКИХ.

Уже 8 лет Россия является членом Всемирной торговой организации: 21 августа 2012 года наша страна официально вступила в ВТО. Этому предшествовал длительный период торговых двусторонних и многосторонних переговоров. Присоединение России к ВТО дало стране целый ряд преимуществ, получение которых и было прагматичной целью вступления в Организацию. Насколько выгодные условия удалось "выторговать" России? Как эти преимущества реализуются сегодня? Почему страны, стоявшие у истоков создания ВТО, теперь расшатывают ее устои? Есть ли альтернатива ВТО? Соответствует ли Организация вызовам мировой экономики? Нуждается ли она в реформе?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
В заповеднике Ленские столбы в Якутии
В Якутии туриста с огнестрельной раной доставили в больницу на вертолете
Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
КМСП по Программе стимулирования выдала поручительств на 225 млрд рублей
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Проект Открой#Моспром отправит артистов на столичные заводы
Двигатель Д-18Т в цеху ОАО Мотор Сич
В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Кадр из сериала Ведьмак
Режиссер "Ведьмака" объявил: съемки второго сезона возобновлены
Протесты в Минске
Верховный суд Белоруссии опубликовал список арестованных в Минске
Открытие международного отеля Park Inn by Radisson в Новосибирске
Эксперты рассказали, как часто мошенники подделывают сайты отелей
Российские рубли
Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Белорусские медики проводят мирную акцию протеста
Около 200 медиков вышли на акцию против насилия в Гродно
Участники акции протеста в Минске
Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
ЕС отказался признавать санкции США против "Северного потока — 2"
Сырная тарелка с бокалом вина
В Роскачестве рассказали, что россияне предпочли вино крепкому алкоголю
Тель-Авив
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния