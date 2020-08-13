Онлайн-конференция к 8-й годовщине вступления РФ в ВТО

- заведующий кафедрой торговой политики Института торговой политики НИУ ВШЭ, профессор Максим МЕДВЕДКОВ;- профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Алексей ПОРТАНСКИЙ;- генеральный директор Центра экспертизы ВТО Полина ТОНКИХ.Уже 8 лет Россия является членом Всемирной торговой организации: 21 августа 2012 года наша страна официально вступила в ВТО. Этому предшествовал длительный период торговых двусторонних и многосторонних переговоров. Присоединение России к ВТО дало стране целый ряд преимуществ, получение которых и было прагматичной целью вступления в Организацию. Насколько выгодные условия удалось "выторговать" России? Как эти преимущества реализуются сегодня? Почему страны, стоявшие у истоков создания ВТО, теперь расшатывают ее устои? Есть ли альтернатива ВТО? Соответствует ли Организация вызовам мировой экономики? Нуждается ли она в реформе?