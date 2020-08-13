В Якутии туриста с огнестрельной раной доставили в больницу на вертолете

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Турист из Челябинска, сплавлявшийся по реке на катамаране и получивший огнестрельное ранение, доставлен в больницу города Нерюнгри в Якутии, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.

Группа путешественников из Челябинска сплавлялись на катамаранах на реке Гонам. В среду якутские спасатели получили сообщение о пострадавшем с огнестрельным ранением.

"На учет в службу спасения они не вставали. Пострадал 61-летний мужчина. По словам его сына, позвонившего спасателям со спутникового телефона, отец перекладывал ружья в катамаране, и одно из них было снято с предохранителя. Грянул выстрел, повредивший артерию на ноге. Своими силами туристы наложили на рану жгут, но сильная потеря крови продолжалась. Они передали спасателям координаты своего местонахождения", - рассказали в пресс-службе.

На место происшествия вылетели спасатели, сотрудники МВД и медицины катастроф. Группа совершила в среду несколько облетов на вертолете, но туристов не нашла, на звонки они не отвечали.