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В Якутии туриста с огнестрельной раной доставили в больницу на вертолете
Турист из Челябинска, сплавлявшийся по реке на катамаране и получивший огнестрельное ранение, доставлен в больницу города Нерюнгри в Якутии, сообщает... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:23
республика саха (якутия)
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353
60
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республика саха (якутия), туризм, новости - туризм, челябинск, нерюнгри

В Якутии туриста с огнестрельной раной доставили в больницу на вертолете

12:17 13.08.2020 (обновлено: 12:23 13.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВ заповеднике "Ленские столбы" в Якутии
В заповеднике Ленские столбы в Якутии
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Турист из Челябинска, сплавлявшийся по реке на катамаране и получивший огнестрельное ранение, доставлен в больницу города Нерюнгри в Якутии, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.
Группа путешественников из Челябинска сплавлялись на катамаранах на реке Гонам. В среду якутские спасатели получили сообщение о пострадавшем с огнестрельным ранением.
"На учет в службу спасения они не вставали. Пострадал 61-летний мужчина. По словам его сына, позвонившего спасателям со спутникового телефона, отец перекладывал ружья в катамаране, и одно из них было снято с предохранителя. Грянул выстрел, повредивший артерию на ноге. Своими силами туристы наложили на рану жгут, но сильная потеря крови продолжалась. Они передали спасателям координаты своего местонахождения", - рассказали в пресс-службе.
На место происшествия вылетели спасатели, сотрудники МВД и медицины катастроф. Группа совершила в среду несколько облетов на вертолете, но туристов не нашла, на звонки они не отвечали.
"Утром спасатели дозвонились до пострадавших. Из-за густого тумана вертолет долго не мог совершить посадку. Мужчине оказали первую медицинскую помощь, переложили на носилки, погрузили на катамаран и спустили вниз по течению до места посадки. В девять часов вертолет совершил посадку у больничного комплекса города Нерюнгри. Пострадавшего передали сотрудникам медицинского учреждения", - отметили в службе спасения.
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