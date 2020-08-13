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Омские больницы получат более 270 миллионов рублей на борьбу с COVID-19
Больницы Омской области получат дополнительно 271 миллион рублей из федерального бюджета для лечения новой коронавирусной инфекции, тестирования и других мер в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:16
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр бурков, омская область, общество

Омские больницы получат более 270 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

12:06 13.08.2020 (обновлено: 12:16 13.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 13 авг - РИА Новости. Больницы Омской области получат дополнительно 271 миллион рублей из федерального бюджета для лечения новой коронавирусной инфекции, тестирования и других мер в борьбе с COVID-19, сообщил губернатор Александр Бурков.
По данным правительства Омской области, на борьбу с COVID-19 регион получил более 1,3 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов (1 миллиард 236 миллионов рублей и 103 миллиона рублей соответственно).
"Дополнительно направлен 271 миллион рублей на помощь больницам Омской области на лечение новой коронавирусной инфекции, тестирование и другие меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба губернатора слова Буркова.
Ранее регион уже закупил рентгеновские установки, томографы, оборудование для лабораторий, аппараты ИВЛ, расходные материалы к ним, кислородные концентраторы, аппараты УЗИ экспертного класса, всего более 50 позиций медицинского оборудования и оснащения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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