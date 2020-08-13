https://ria.ru/20200813/1575730611.html
Омские больницы получат более 270 миллионов рублей на борьбу с COVID-19
Больницы Омской области получат дополнительно 271 миллион рублей из федерального бюджета для лечения новой коронавирусной инфекции, тестирования и других мер в... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:06
2020-08-13T12:16
омская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр бурков
омская область
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ОМСК, 13 авг - РИА Новости.
Больницы Омской области
получат дополнительно 271 миллион рублей из федерального бюджета для лечения новой коронавирусной инфекции
, тестирования и других мер в борьбе с COVID-19, сообщил губернатор Александр Бурков
.
По данным правительства Омской области, на борьбу с COVID-19 регион получил более 1,3 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов (1 миллиард 236 миллионов рублей и 103 миллиона рублей соответственно).
"Дополнительно направлен 271 миллион рублей на помощь больницам Омской области на лечение новой коронавирусной инфекции, тестирование и другие меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба губернатора слова Буркова.
Ранее регион уже закупил рентгеновские установки, томографы, оборудование для лабораторий, аппараты ИВЛ, расходные материалы к ним, кислородные концентраторы, аппараты УЗИ экспертного класса, всего более 50 позиций медицинского оборудования и оснащения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.