Омские больницы получат более 270 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

По данным правительства Омской области, на борьбу с COVID-19 регион получил более 1,3 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов (1 миллиард 236 миллионов рублей и 103 миллиона рублей соответственно).

"Дополнительно направлен 271 миллион рублей на помощь больницам Омской области на лечение новой коронавирусной инфекции, тестирование и другие меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба губернатора слова Буркова.

Ранее регион уже закупил рентгеновские установки, томографы, оборудование для лабораторий, аппараты ИВЛ, расходные материалы к ним, кислородные концентраторы, аппараты УЗИ экспертного класса, всего более 50 позиций медицинского оборудования и оснащения.