Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост государственных расходов и дефицит бюджета на фоне пандемии коронавируса, а также сделка по покупке правительством акций Рост государственных расходов и дефицит бюджета на фоне пандемии коронавируса, а также сделка по покупке правительством акций Сбербанка ЦБ привели к тому, что госдолг России вновь превысил правительственные резервы, прокомментировал макроэкономические данные РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.

Как следует из данных ЦБ РФ и Минфина, Россия вновь стала чистым должником - на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг - около 14,77 триллиона.

"Возникшая ситуация может быть обусловлена несколькими основными факторами. Первый из них - рост госрасходов на фоне пандемии, связанных с необходимостью введения антикризисных мер и мер поддержки пострадавших от ограничительных мер отраслей и граждан", - сказал Гришунин.

Кроме того, по его словам, влияние оказали дефицит бюджета, в частности за счет роста дефицитов в регионах, а также необходимость финансировать сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.