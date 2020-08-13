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Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником
Рост государственных расходов и дефицит бюджета на фоне пандемии коронавируса, а также сделка по покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ привели к тому, что РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:57
национальное рейтинговое агентство
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Сами все разворовали на верхах, а теперь плачут. Сколько леса вывезли, сколько спустили на ликвидацию своих же поджогов, сколько на госпроектах распилили, и ноют.
109
ФНБ это фонд правительства? Он один примерно равен всем долгам правительства.. Как надоели эти высоколобые рассуждатели, создающие "новости ради новости".
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c877a9fa9700bdccbf9d41aafdca04c6.jpg
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РИА Новости
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60
национальное рейтинговое агентство, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником

11:57 13.08.2020
42876
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рост государственных расходов и дефицит бюджета на фоне пандемии коронавируса, а также сделка по покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ привели к тому, что госдолг России вновь превысил правительственные резервы, прокомментировал макроэкономические данные РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.
Как следует из данных ЦБ РФ и Минфина, Россия вновь стала чистым должником - на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг - около 14,77 триллиона.
"Возникшая ситуация может быть обусловлена несколькими основными факторами. Первый из них - рост госрасходов на фоне пандемии, связанных с необходимостью введения антикризисных мер и мер поддержки пострадавших от ограничительных мер отраслей и граждан", - сказал Гришунин.
Кроме того, по его словам, влияние оказали дефицит бюджета, в частности за счет роста дефицитов в регионах, а также необходимость финансировать сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
"Очевидно, что это всё факторы, которые носят временный характер, поэтому в дальнейшем мы не исключаем возможности того, что Россия будет сокращать объём госдолга и/или наращивать активы", - заключил Гришунин.
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Вчера, 11:29Сказано в эфире
Экономист объяснил ситуацию с чистым долгом РоссииЧистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки НИУ ВШЭ Денис Мельник.
54164268119
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Национальное рейтинговое агентствоСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Сами все разворовали на верхах, а теперь плачут. Сколько леса вывезли, сколько спустили на ликвидацию своих же поджогов, сколько на госпроектах распилили, и ноют.
13 августа, 12:36
БОБорис Орлов
73100035
ФНБ это фонд правительства? Он один примерно равен всем долгам правительства.. Как надоели эти высоколобые рассуждатели, создающие "новости ради новости".
13 августа, 12:06
Александр Дьяков
4112018
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