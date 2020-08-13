https://ria.ru/20200813/1575730287.html
Эксперт объяснил, почему Россия вновь стала чистым должником
Рост государственных расходов и дефицит бюджета на фоне пандемии коронавируса, а также сделка по покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ привели к тому, что РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:57
2020-08-13T11:57
национальное рейтинговое агентство
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575728973.html
Борис Орлов
Сами все разворовали на верхах, а теперь плачут. Сколько леса вывезли, сколько спустили на ликвидацию своих же поджогов, сколько на госпроектах распилили, и ноют.
109
Александр Дьяков
ФНБ это фонд правительства? Он один примерно равен всем долгам правительства.. Как надоели эти высоколобые рассуждатели, создающие "новости ради новости".
53
29
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальное рейтинговое агентство, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Рост государственных расходов и дефицит бюджета на фоне пандемии коронавируса, а также сделка по покупке правительством акций Сбербанка
у ЦБ
привели к тому, что госдолг России вновь превысил правительственные резервы, прокомментировал макроэкономические данные РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства
(НРА) Сергей Гришунин.
Как следует из данных ЦБ РФ и Минфина, Россия вновь стала чистым должником - на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг - около 14,77 триллиона.
"Возникшая ситуация может быть обусловлена несколькими основными факторами. Первый из них - рост госрасходов на фоне пандемии, связанных с необходимостью введения антикризисных мер и мер поддержки пострадавших от ограничительных мер отраслей и граждан", - сказал Гришунин.
Кроме того, по его словам, влияние оказали дефицит бюджета, в частности за счет роста дефицитов в регионах, а также необходимость финансировать сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
"Очевидно, что это всё факторы, которые носят временный характер, поэтому в дальнейшем мы не исключаем возможности того, что Россия будет сокращать объём госдолга и/или наращивать активы", - заключил Гришунин.