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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575730225.html
Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии в ходе протестов задержаны трое украинских граждан, ведется работа по их освобождению. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:56
протесты в белоруссии
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии

11:56 13.08.2020
1412
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Белоруссии в ходе протестов задержаны трое украинских граждан, ведется работа по их освобождению.

"Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину", - сказал Зеленский на брифинге в четверг.

Он посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Белоруссию.
"Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы посоветовал украинцам из-за тех случаев, когда наши люди задержаны там, воздержаться от поездок в Белоруссию, мне кажется, до того, как будет установлена более-менее стабильная ситуация", - добавил глава государства.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Акция солидарности в Минске
Вчера, 10:49Протесты в Белоруссии
В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах
17540013
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не фиг шляться по чужим странам и устраивать Майданы.
13 августа, 11:59
Егор Панкратов
2900000
Чубатым скучно стало у себя. Франшизу майдана решили рекламировать.......
13 августа, 12:02
Арсений Новиков
1260000
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