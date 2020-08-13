Зеленский заявил о задержании трех украинцев в Белоруссии

"Сейчас мы говорим с МИД, они связались с белорусской стороной. Там трое наших украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры, мы хотим, чтобы нам вернули наших граждан на Украину", - сказал Зеленский на брифинге в четверг.

"Мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы посоветовал украинцам из-за тех случаев, когда наши люди задержаны там, воздержаться от поездок в Белоруссию, мне кажется, до того, как будет установлена более-менее стабильная ситуация", - добавил глава государства.