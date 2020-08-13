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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575730174.html
Колесникова сообщила, что потеряла связь с Тихановской
Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Колесникова сообщила, что потеряла связь с Тихановской

11:55 13.08.2020
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© REUTERS / Vasily FedosenkoСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Светлана Тихановская. Архивное фото
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила РИА Новости, что потеряла контакт с экс-кандидатом Светланой Тихановской, уехавшей в Вильнюс.
"У меня со Светланой нет связи, но будем стараться ее возобновить", - заявила Колесникова РИА Новости.
Про видео Тихановской, где та призывает остановить протесты, Колесникова предположила, что оно записано "под давлением".
"В нем (в заявлении - ред.) нет ничего страшного. Только сам факт того, где оно было написано и прочитано и под какими обстоятельствами. На Светлану оказывалось и оказывается давление. Все очень печально, так не должно происходить. В кабинет председателя ЦИК заводят человека, он остается наедине с представителями силовых структур. Она провела три часа в кабинете ЦИК с двумя представителями силовых структур", - заявила Колесникова.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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