Колесникова сообщила, что потеряла связь с Тихановской

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила РИА Новости, что потеряла контакт с экс-кандидатом Один из лидеров белорусской оппозиции, глава штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила РИА Новости, что потеряла контакт с экс-кандидатом Светланой Тихановской , уехавшей в Вильнюс.

"У меня со Светланой нет связи, но будем стараться ее возобновить", - заявила Колесникова РИА Новости.

Про видео Тихановской, где та призывает остановить протесты, Колесникова предположила, что оно записано "под давлением".

"В нем (в заявлении - ред.) нет ничего страшного. Только сам факт того, где оно было написано и прочитано и под какими обстоятельствами. На Светлану оказывалось и оказывается давление. Все очень печально, так не должно происходить. В кабинет председателя ЦИК заводят человека, он остается наедине с представителями силовых структур. Она провела три часа в кабинете ЦИК с двумя представителями силовых структур", - заявила Колесникова.