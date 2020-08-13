Роспотребнадзор проверил кондитерские изделия

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 6% исследованных кондитерских изделий не соответствуют нормативам, сообщается на официальном портале управления Более 6% исследованных кондитерских изделий не соответствуют нормативам, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве

Отмечается, что управление осуществляет контроль за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий, проверки проводятся с лабораторным контролем продукции.

"В первом полугодии 2020 года было исследовано 1 143 проб кондитерских изделий. По физико-химическим показателям не соответствовали нормативам 3% проб, по микробиологическим показателям - 6,5%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям нормативов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в первом полугодии 2020 года была исследована 1 231 проба хлебобулочных изделий, в том числе по санитарно-химическим показателям исследовано 53 пробы, по физико-химическим показателям – 487 проб, по микробиологическим показателям – 691 проба.

"Все исследованные пробы по санитарно-химическим, физико-химическим показателям отвечали нормативам, 3% проб на микробиологические показатели не соответствовали требованиям нормативов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с нарушениями требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований и законодательства в сфере защиты прав потребителей по результатам контроля за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий вынесено девять постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 604 тысячи рублей.