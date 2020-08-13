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Роспотребнадзор проверил кондитерские изделия
Более 6% исследованных кондитерских изделий не соответствуют нормативам, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:44
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор проверил кондитерские изделия

11:44 13.08.2020
928
© Depositphotos / 5secondsШоколадные пирожные с ягодами
Шоколадные пирожные с ягодами
© Depositphotos / 5seconds
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 6% исследованных кондитерских изделий не соответствуют нормативам, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что управление осуществляет контроль за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий, проверки проводятся с лабораторным контролем продукции.
"В первом полугодии 2020 года было исследовано 1 143 проб кондитерских изделий. По физико-химическим показателям не соответствовали нормативам 3% проб, по микробиологическим показателям - 6,5%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям нормативов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в первом полугодии 2020 года была исследована 1 231 проба хлебобулочных изделий, в том числе по санитарно-химическим показателям исследовано 53 пробы, по физико-химическим показателям – 487 проб, по микробиологическим показателям – 691 проба.
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"Все исследованные пробы по санитарно-химическим, физико-химическим показателям отвечали нормативам, 3% проб на микробиологические показатели не соответствовали требованиям нормативов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в связи с нарушениями требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований и законодательства в сфере защиты прав потребителей по результатам контроля за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий вынесено девять постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 604 тысячи рублей.
"Изъято из оборота 110 партий хлебобулочных изделий общим весом 217,78 килограмма и 76 партий кондитерских изделий общим весом 392,38 килограмма. Ситуация по обеспечению качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий остается на контроле управления", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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