https://ria.ru/20200813/1575729632.html
Китай обвинил Помпео в распространении "политического вируса"
Госсекретарь США Майк Помпео постоянно критикует и обвиняет Китай, куда бы он ни поехал, он всюду распространяет дезинформацию и "политический вирус", заявил на РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:40
2020-08-13T11:40
майк помпео
мид кнр
китай
сша
в мире
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китай
сша
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, мид кнр, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео постоянно критикует и обвиняет Китай, куда бы он ни поехал, он всюду распространяет дезинформацию и "политический вирус", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео
, выступая в ходе визита в Чехию с речью в сенате, заявил, что Россия стремится подорвать безопасность Чехии
, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес. Помпео также заявил, что Китай для демократии представляет еще большую угрозу, чем Россия.
"Помпео, руководствуясь идеями холодной войны и собственными корыстными интересами, вновь и вновь безосновательно критикует Компартию Китая, а также внутреннюю и внешнюю политику КНР. Китай уже многократно выражал свою решительную позицию по этому поводу", - заявил Чжао Лицзянь.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что "Помпео, куда бы он ни поехал, всюду несет и распространяет "политический вирус" и дезинформацию".
"Пользуясь случаем, хотел бы попросить СМИ поинтересоваться у господина Помпео, не чувствует ли он вины, когда он так одержимо день за днем повторяет ложь, игнорирует и искажает факты", - сказал Чжао Лицзянь.
По словам дипломата, Помпео и ему подобные пытаются "привязать международное сообщество к антикитайской и антикоммунистической колеснице", однако международное сообщество крайне отчетливо это видит и не даст себя убедить, поэтому такие попытки успехом не увенчаются.