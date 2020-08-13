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Китай обвинил Помпео в распространении "политического вируса"
Госсекретарь США Майк Помпео постоянно критикует и обвиняет Китай, куда бы он ни поехал, он всюду распространяет дезинформацию и "политический вирус", заявил на РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:40
майк помпео
мид кнр
китай
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
майк помпео, мид кнр, китай, сша, в мире

Китай обвинил Помпео в распространении "политического вируса"

11:40 13.08.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео постоянно критикует и обвиняет Китай, куда бы он ни поехал, он всюду распространяет дезинформацию и "политический вирус", заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, выступая в ходе визита в Чехию с речью в сенате, заявил, что Россия стремится подорвать безопасность Чехии, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, а Китай пытается повсюду взять под контроль бизнес. Помпео также заявил, что Китай для демократии представляет еще большую угрозу, чем Россия.

"Помпео, руководствуясь идеями холодной войны и собственными корыстными интересами, вновь и вновь безосновательно критикует Компартию Китая, а также внутреннюю и внешнюю политику КНР. Китай уже многократно выражал свою решительную позицию по этому поводу", - заявил Чжао Лицзянь.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что "Помпео, куда бы он ни поехал, всюду несет и распространяет "политический вирус" и дезинформацию".
"Пользуясь случаем, хотел бы попросить СМИ поинтересоваться у господина Помпео, не чувствует ли он вины, когда он так одержимо день за днем повторяет ложь, игнорирует и искажает факты", - сказал Чжао Лицзянь.
По словам дипломата, Помпео и ему подобные пытаются "привязать международное сообщество к антикитайской и антикоммунистической колеснице", однако международное сообщество крайне отчетливо это видит и не даст себя убедить, поэтому такие попытки успехом не увенчаются.
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