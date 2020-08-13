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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575729418.html
Белорусская диаспора объявила голодовку в Польше
Представители белорусской диаспоры разбили палаточный городок и объявили голодовку у представительства Евросоюза в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575709557.html
А сколько сейчас весит диаспора в Польше? ))
43
на фотках то одни детишки - вы по роть что бы неповадно было
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23
польша
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575703125_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_1c479bf41a9962a47316c25b646c157a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

Белорусская диаспора объявила голодовку в Польше

11:34 13.08.2020 (обновлено: 12:05 13.08.2020)
1773
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМирная акция против фальсификации результатов выборов
Мирная акция против фальсификации результатов выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Представители белорусской диаспоры разбили палаточный городок и объявили голодовку у представительства Евросоюза в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг активисты, не признающие результатов выборов президента Белоруссии, пришли к зданию на Улице Ясной, где располагаются представительство Европейской комиссии, офис Европейского парламента, информационный пункт Европейского союза. Они принесли с собой палатки, раскладные стулья, плакаты "Считаю Тихановскую президентом", "Голодаем в поддержку белорусов".
Организатор акции Максим Чернявский, называющий себя политическим беженцем из Белоруссии, живущим в Польше десять лет, заявил, что голодовкой намерен побудить Евросоюз скорее принять меры в отношении официального Минска. "Мы знаем, что Европейский союз очень медленно что-то делает, а у нас нет времени. В Белоруссии десятки людей ранены, есть погибшие", - сказал он.
По словам Чернявского, участники акции требуют "ввести жесткие санкции в отношении" правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также, чтобы "Евросоюз признал Светлану Тихановскую президентом Белоруссии".
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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Он пообещал во время акции "пить воду, но ничего не есть, пока ЕС не предпримет конкретные действия, или пока мне не станет совсем плохо".
На месте присутствуют немногочисленные сотрудники варшавской полиции, которые выяснили суть происходящего и не стали препятствовать проведению акции.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А сколько сейчас весит диаспора в Польше? ))
13 августа, 11:37
Ярослав Погодин
8350000
на фотках то одни детишки - вы по роть что бы неповадно было
13 августа, 11:37
Андрей Филин
2910107
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