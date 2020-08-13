https://ria.ru/20200813/1575729391.html
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в десять миллионов рублей, что более чем вдвое... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:33
2020-08-13T15:22
николай любимов
audi q7
рязанская область
общество
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https://ria.ru/20200807/1575500672.html
referal77-71
В Китае это "слугу народа " расстреляли бы через неделю. Хорошо что у нас не Китай, пока!!!
297
Павел Иванов
Еще надо остальных родственников проверить. Бывает жена, брат или даже шурин вдруг становятся мультимиллионерами. Вспомните "самую богатую женщину России".
253
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рязанская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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николай любимов, audi q7, рязанская область, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости.
Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова
задекларировала по итогам 2019 года доход в десять миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
Любимов задекларировал доход в 4,3 миллиона рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины. В пользовании главы региона — квартира площадью 205,1 квадратного метра. Его супруга пользуется той же квартирой, у нее в собственности квартира в 92 квадратных метра и доля в квартире площадью 70,6 квадратного метра. Супруга также владеет автомобилем Audi Q7
, ее доход за 2019 год составил 1,8 миллиона рублей.
Максимальный годовой доход в семье задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона — десять миллионов рублей. В ее пользовании та же квартира, что и у родителей, и еще две — площадью 92 и 127,7 квадратного метра. Также в ее пользовании — кладовка площадью 2,2 квадратного метра и машиноместо площадью 16,7 "квадрата", при этом автомобиля у девушки нет.
"Квартира, нежилое помещение (внеквартирная хозяйственная кладовая), машиноместо приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества, и накоплений отца за 2018 год", — говорится в декларации.