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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в десять миллионов рублей, что более чем вдвое... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:22
николай любимов
audi q7
рязанская область
общество
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Еще надо остальных родственников проверить. Бывает жена, брат или даже шурин вдруг становятся мультимиллионерами. Вспомните "самую богатую женщину России".
253
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рязанская область
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николай любимов, audi q7, рязанская область, общество

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

11:33 13.08.2020 (обновлено: 15:22 13.08.2020)
157575
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в десять миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
Любимов задекларировал доход в 4,3 миллиона рублей. Согласно документу, у него в собственности нет ни квартиры, ни машины. В пользовании главы региона — квартира площадью 205,1 квадратного метра. Его супруга пользуется той же квартирой, у нее в собственности квартира в 92 квадратных метра и доля в квартире площадью 70,6 квадратного метра. Супруга также владеет автомобилем Audi Q7, ее доход за 2019 год составил 1,8 миллиона рублей.
Максимальный годовой доход в семье задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона — десять миллионов рублей. В ее пользовании та же квартира, что и у родителей, и еще две — площадью 92 и 127,7 квадратного метра. Также в ее пользовании — кладовка площадью 2,2 квадратного метра и машиноместо площадью 16,7 "квадрата", при этом автомобиля у девушки нет.
"Квартира, нежилое помещение (внеквартирная хозяйственная кладовая), машиноместо приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества, и накоплений отца за 2018 год", — говорится в декларации.
Евгений Барсов
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552661610451301
Обсудить 133
Николай ЛюбимовAudi Q7Рязанская областьОбщество
Популярные комментарии
В Китае это "слугу народа " расстреляли бы через неделю. Хорошо что у нас не Китай, пока!!!
13 августа, 11:44
rreferal77-71
2502525213
Еще надо остальных родственников проверить. Бывает жена, брат или даже шурин вдруг становятся мультимиллионерами. Вспомните "самую богатую женщину России".
13 августа, 11:47
Павел Иванов
24351013
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