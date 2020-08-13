Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Максимальный годовой доход в семье задекларировала несовершеннолетняя дочь главы региона — десять миллионов рублей. В ее пользовании та же квартира, что и у родителей, и еще две — площадью 92 и 127,7 квадратного метра. Также в ее пользовании — кладовка площадью 2,2 квадратного метра и машиноместо площадью 16,7 "квадрата", при этом автомобиля у девушки нет.