Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Туристы рассказали о простом способе обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете, пишет Туристы рассказали о простом способе обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете, пишет Daily Express

Отмечается, что авиакомпании зачастую разрешают брать на борт только небольшую личную сумку и кейс для ноутбука. В зависимости от условий, обозначенных перевозчиком, размеры сумки, как правило, не должны превышать 40 х 20 х 25 или 56 x 45 x 25 сантиметров. Такие габариты позволяют разместить кладь под стоящим впереди сиденьем.

При этом сотрудники авиакомпании могут проверить сумку пассажира перед посадкой, поместив ее в проверочный бокс, в который она должна проходить вместе с ручками и колесами.