https://ria.ru/20200813/1575729289.html
Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете
Туристы рассказали о простом способе обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете, пишет Daily Express. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:32
2020-08-13T20:23
туризм
общество
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https://ria.ru/20200810/1575593028.html
yu yu
Можно ещё все на себя надеть и по карманам носки с трусами распихать )))
49
big_medved
А мы-то и не догадывались, вона как все просто!)))
15
8
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn21.img.ria.ru/images/151543/52/1515435228_0:248:4748:2918_1400x0_80_0_0_879b18a23cebb988d685b78793a40b7d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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общество
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Туристы рассказали о простом способе обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете, пишет Daily Express
.
Отмечается, что авиакомпании зачастую разрешают брать на борт только небольшую личную сумку и кейс для ноутбука. В зависимости от условий, обозначенных перевозчиком, размеры сумки, как правило, не должны превышать 40 х 20 х 25 или 56 x 45 x 25 сантиметров. Такие габариты позволяют разместить кладь под стоящим впереди сиденьем.
При этом сотрудники авиакомпании могут проверить сумку пассажира перед посадкой, поместив ее в проверочный бокс, в который она должна проходить вместе с ручками и колесами.
Путешественники заметили, что гораздо меньше проблем возникает с тканевыми и мягкими сумками, которые проще протиснуть в бокс. Также туристы отметили, что при необходимости такую ручную кладь можно уменьшить в размере, перетянув с помощью ремней.