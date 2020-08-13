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Туризм
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Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете
Туристы рассказали о простом способе обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете, пишет Daily Express. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T20:23
туризм
общество
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https://ria.ru/20200810/1575593028.html
Можно ещё все на себя надеть и по карманам носки с трусами распихать )))
49
А мы-то и не догадывались, вона как все просто!)))
15
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151543/52/1515435228_0:248:4748:2918_1400x0_80_0_0_879b18a23cebb988d685b78793a40b7d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
общество

Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете

11:32 13.08.2020 (обновлено: 20:23 13.08.2020)
24391
© Depositphotos / edmond77Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos / edmond77
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Туристы рассказали о простом способе обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете, пишет Daily Express.
Отмечается, что авиакомпании зачастую разрешают брать на борт только небольшую личную сумку и кейс для ноутбука. В зависимости от условий, обозначенных перевозчиком, размеры сумки, как правило, не должны превышать 40 х 20 х 25 или 56 x 45 x 25 сантиметров. Такие габариты позволяют разместить кладь под стоящим впереди сиденьем.
При этом сотрудники авиакомпании могут проверить сумку пассажира перед посадкой, поместив ее в проверочный бокс, в который она должна проходить вместе с ручками и колесами.
Путешественники заметили, что гораздо меньше проблем возникает с тканевыми и мягкими сумками, которые проще протиснуть в бокс. Также туристы отметили, что при необходимости такую ручную кладь можно уменьшить в размере, перетянув с помощью ремней.
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9172245147
Обсудить 8
ТуризмОбщество
Популярные комментарии
Можно ещё все на себя надеть и по карманам носки с трусами распихать )))
13 августа, 15:06
yyyu yu
18310000
А мы-то и не догадывались, вона как все просто!)))
13 августа, 11:43
big_medved
0150000
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