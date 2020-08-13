https://ria.ru/20200813/1575729016.html
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить руководителя "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:30
2020-08-13T14:54
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
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https://ria.ru/20200607/1572582308.html
https://realty.ria.ru/20200812/1575698629.html
Руслан Фаткуллин
Дорожное строительство это золотая жила. Существует целая система, которую заменой отдельных лиц не решишь. Больше похоже на пиар или замену одного чиновника на другого, более сговорчивого.
84
Василий Ребус
Что-то долго он думал. Шесть лет как прошло. Недонесли видимо. Кинули
53
23
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734765_0:131:2553:1567_1400x0_80_0_0_17d20fce6cf4fc41485daac91a58f0c1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, политика