Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575729016.html
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить руководителя "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T14:54
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734765_0:131:2553:1567_1400x0_80_0_0_17d20fce6cf4fc41485daac91a58f0c1.jpg
https://ria.ru/20200607/1572582308.html
https://realty.ria.ru/20200812/1575698629.html
Дорожное строительство это золотая жила. Существует целая система, которую заменой отдельных лиц не решишь. Больше похоже на пиар или замену одного чиновника на другого, более сговорчивого.
84
Что-то долго он думал. Шесть лет как прошло. Недонесли видимо. Кинули
53
23
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734765_0:131:2553:1567_1400x0_80_0_0_17d20fce6cf4fc41485daac91a58f0c1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734765_144:0:2408:1698_1400x0_80_0_0_1e67b7b9e9b19b7f73d3f8701d981973.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575734765_427:0:2125:1698_1400x0_80_0_0_75a2459b3aeeb18b30c0a44ae58f0d88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, политика

Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"

11:30 13.08.2020 (обновлено: 14:54 13.08.2020)
71891
© Фото : КрымавтодорДиректор ГУП РК "Крымавтодор" Дмитрий Кривенко
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
© Фото : Крымавтодор
Директор ГУП РК "Крымавтодор" Дмитрий Кривенко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил уволить руководителя "Крымавтодора" Дмитрия Кривенко.
Помимо этого, выговоры объявят начальнику Службы автодорог Александру Нефедову и его первому заместителю Антону Суханову за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах.
Строительство федеральной трассы Таврида в Крыму
7 июня, 09:57
Мишустин утвердил правила распределения средств на развитие дорог в Крыму
Также Аксенов поручил провести служебное расследование среди ответственных должностных лиц других министерств и ведомств.
На этой неделе руководитель республики посетил строящиеся и ремонтирующиеся дороги Симферополя, после чего заявил, что разочарован их качеством.
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму
12 августа, 16:18
Рабочее движение по всей трассе "Таврида" в Крыму откроют в сентябре
7833027161526
Обсудить 23
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
Популярные комментарии
Дорожное строительство это золотая жила. Существует целая система, которую заменой отдельных лиц не решишь. Больше похоже на пиар или замену одного чиновника на другого, более сговорчивого.
13 августа, 12:28
РФРуслан Фаткуллин
47126028
Что-то долго он думал. Шесть лет как прошло. Недонесли видимо. Кинули
13 августа, 11:52
Василий Ребус
21402026
Рекомендуем
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Логотип компании Яндекс
Вооруженные люди заблокировали офис "Яндекса" в Минске
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
Дмитрий Романов
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"
Американские солдаты наблюдают за порядком на улице Багдада
Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции посвященной Международному форуму древних городов в пресс-центре МИА Россия. 1 августа 2018
Рязанские власти объяснили высокий доход дочери губернатора
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон сформирует рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния