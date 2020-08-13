Экс-главу Оренбурга осудили на 4,5 года колонии за взятки

"Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Евгения Арапова, который в период 2015-2018 годов занимал должность главы города Оренбурга. <…> Приговором суда Евгению Арапову назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным наказанием в виде штрафа на сумму 15 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в образовании юрлица через подставное лицо, а также получении взятки в денежной форме и в виде незаконного предоставления имущественных прав.

Установлено, что в июле 2012 года Арапов, возглавляя администрацию Оренбурга, через подставное лицо создал коммерческую организацию, которая заключала с администрацией города договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход. Отмечается, что полученная обвиняемым прибыль за шесть лет превысила 14 миллионов рублей.

Кроме того, в мае 2018 года Арапов лично получил от своего подчиненного Геннадия Борисова, занимающего должность заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, взятку в 400 тысяч рублей. Также в мае-июне 2018 года Арапов получил от предпринимателя взятку в виде однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме стоимостью 1 320 300 рублей.

Подчеркивается, что, несмотря на собранные следствием доказательства, предъявленное обвинение Арапов на стадии следствия и в суде не признал. Добавляется, что следствием также установлены иные факты предпринимательской деятельности экс-главы Оренбурга через подставное лицо.