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Экс-главу Оренбурга осудили на 4,5 года колонии за взятки
Экс-глава Оренбурга Евгений Арапов за взятки получил 4,5 года колонии и штраф в 15 миллионов рублей, сообщается на сайте СК Российской Федерации. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T16:28
евгений арапов
следственный комитет россии (ск рф)
оренбург
происшествия
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евгений арапов, следственный комитет россии (ск рф), оренбург, происшествия

Экс-главу Оренбурга осудили на 4,5 года колонии за взятки

11:27 13.08.2020 (обновлено: 16:28 13.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экс-глава Оренбурга Евгений Арапов за взятки получил 4,5 года колонии и штраф в 15 миллионов рублей, сообщается на сайте СК Российской Федерации.

"Доказательства <…> признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Евгения Арапова, который в период 2015-2018 годов занимал должность главы города Оренбурга. <…> Приговором суда Евгению Арапову назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным наказанием в виде штрафа на сумму 15 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в образовании юрлица через подставное лицо, а также получении взятки в денежной форме и в виде незаконного предоставления имущественных прав.
Установлено, что в июле 2012 года Арапов, возглавляя администрацию Оренбурга, через подставное лицо создал коммерческую организацию, которая заключала с администрацией города договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход. Отмечается, что полученная обвиняемым прибыль за шесть лет превысила 14 миллионов рублей.
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Кроме того, в мае 2018 года Арапов лично получил от своего подчиненного Геннадия Борисова, занимающего должность заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, взятку в 400 тысяч рублей. Также в мае-июне 2018 года Арапов получил от предпринимателя взятку в виде однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме стоимостью 1 320 300 рублей.
Подчеркивается, что, несмотря на собранные следствием доказательства, предъявленное обвинение Арапов на стадии следствия и в суде не признал. Добавляется, что следствием также установлены иные факты предпринимательской деятельности экс-главы Оренбурга через подставное лицо.
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В ходе следствия наложен арест на имущество Арапова, общая стоимость которого превышает 50 миллионов рублей. По ходатайству следователя арестованы три автомобиля, оформленные на близких родственников обвиняемого, общей стоимостью более пяти миллионов рублей, нежилое здание и земельный участок, оформленные на подставное лицо, стоимостью более 27 миллионов рублей, более 3,8 миллиона рублей наличными, доли в уставном капитале коммерческой организации и еще 13 коммерческих организаций, оформленные на подставное лицо, общая стоимость которых превышает шесть миллионов рублей.
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Евгений АраповСледственный комитет России (СК РФ)ОренбургПроисшествия
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