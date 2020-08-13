В пострадавшие районы Якутии направят более 26 миллионов рублей

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Районам Районам Якутии , где сельхозугодья пострадали от лесных пожаров и нашествия саранчи, направят свыше 26 миллионов рублей из резервного фонда республики, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения и информатизации сельского хозяйства минсельхоза республики Вячеслав Гаврильев.

По словам собеседника агентства, в этом году заготовка грубых кормов для скота и лошадей в Якутии ведется в непростых условиях жары, отсутствия осадков и лесных пожаров, пострадали сенокосные угодья. В регионе прогнозируется низкий травостой.

На днях в кабмине республики состоялось заседание по вопросам заготовки кормов. Глава региона поручил региональному министерству сельского хозяйства организовать работу мобильных бригад и до 20 августа довести дополнительные средства до районов.

По оперативной информации на 13 августа, на сенокосе в Якутии работают 34 тысячи человек. В республике скошено 298 459 гектара сенокосных угодий, заготовлено 303 963 тонн сена - 64% годового плана, что на 17 тысяч тонн меньше прошлогоднего показателя на эту дату. Специалисты прогнозируют, что план заготовки сена будет выполнен на 90%. Для покрытия дефицита в грубых кормах министерство задействует мобильные бригады, которые заготовят 22 тысячи 910 тонн кормов.

"В настоящее время минсельхоз Якутии готовит проект распоряжения правительства о выделении средств улусам... Решением правительства республики в этом году увеличены лимиты бюджетных ассигнований МСХ РС (Я) за счет средств резервного фонда правительства региона на сумму 26 783 024,40 рублей, в том числе на фитосанитарный мониторинг сенокосных угодий на заселенность саранчовыми вредителями на площади 35,275 тысяч га, на сумму 2 130 948,00 рублей, а также на организацию кормозаготовительной кампании для формирования резервного фонда грубых кормов в объеме 22,91 тысячи тонн на сумму 24 652 076,40 рублей", - рассказал Гаврильев.