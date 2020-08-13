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Республика Саха (Якутия)
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В пострадавшие районы Якутии направят более 26 миллионов рублей
Районам Якутии, где сельхозугодья пострадали от лесных пожаров и нашествия саранчи, направят свыше 26 миллионов рублей из резервного фонда республики, сообщил... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:50
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
экономика
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РИА Новости
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353
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республика саха (якутия), экономика

В пострадавшие районы Якутии направят более 26 миллионов рублей

11:26 13.08.2020 (обновлено: 11:50 13.08.2020)
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Районам Якутии, где сельхозугодья пострадали от лесных пожаров и нашествия саранчи, направят свыше 26 миллионов рублей из резервного фонда республики, сообщил РИА Новости заместитель руководителя департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения и информатизации сельского хозяйства минсельхоза республики Вячеслав Гаврильев.
По словам собеседника агентства, в этом году заготовка грубых кормов для скота и лошадей в Якутии ведется в непростых условиях жары, отсутствия осадков и лесных пожаров, пострадали сенокосные угодья. В регионе прогнозируется низкий травостой.
На днях в кабмине республики состоялось заседание по вопросам заготовки кормов. Глава региона поручил региональному министерству сельского хозяйства организовать работу мобильных бригад и до 20 августа довести дополнительные средства до районов.
По оперативной информации на 13 августа, на сенокосе в Якутии работают 34 тысячи человек. В республике скошено 298 459 гектара сенокосных угодий, заготовлено 303 963 тонн сена - 64% годового плана, что на 17 тысяч тонн меньше прошлогоднего показателя на эту дату. Специалисты прогнозируют, что план заготовки сена будет выполнен на 90%. Для покрытия дефицита в грубых кормах министерство задействует мобильные бригады, которые заготовят 22 тысячи 910 тонн кормов.
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"В настоящее время минсельхоз Якутии готовит проект распоряжения правительства о выделении средств улусам... Решением правительства республики в этом году увеличены лимиты бюджетных ассигнований МСХ РС (Я) за счет средств резервного фонда правительства региона на сумму 26 783 024,40 рублей, в том числе на фитосанитарный мониторинг сенокосных угодий на заселенность саранчовыми вредителями на площади 35,275 тысяч га, на сумму 2 130 948,00 рублей, а также на организацию кормозаготовительной кампании для формирования резервного фонда грубых кормов в объеме 22,91 тысячи тонн на сумму 24 652 076,40 рублей", - рассказал Гаврильев.
Заместитель руководителя департамента пояснил, что средства направят заречной группе улусов (Амгинскому, Мегино-Кангаласскому, Таттинскому, Усть-Алданскому, Чурапчинскому, Усть-Майскому) в связи с продолжительной засухой, Намскому улусу в центральной части республики из-за засухи в июне и нашествия саранчовых вредителей, а также в наслег Вилюйского улуса, где подтопило сенокосные угодья. Кроме того, поддержка республики будет оказана северным районам (Верхоянскому, Верхнеколымскому, Эвено-Бытантайскому) в связи с аномальной жарой в июне и лесными пожарами.
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