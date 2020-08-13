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Тюменская область
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Моор: промышленность в Тюменской области демонстрирует уверенный рост
Все сферы промышленности в Тюменской области демонстрируют рост, индекс промпроизводства составил 128,6%, что является самым высоким показателем по стране,... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:25
тюменская область
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экономика

Моор: промышленность в Тюменской области демонстрирует уверенный рост

11:25 13.08.2020
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Все сферы промышленности в Тюменской области демонстрируют рост, индекс промпроизводства составил 128,6%, что является самым высоким показателем по стране, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции в режие онлайн, посвященной 76-й годовщине образования региона.
"В Тюменской области сегодня живут 1,54 миллиона человек, при этом численность населения ежегодно растет. Это свидетельствует о хорошем социально-экономическом климате. Индекс промышленного производства у нас самый высокий в стране - 128,6%. Объем инвестиций в региональную экономику за первых три месяца 2020 года составил 115 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Моор.
По его словам, поддержка экономики стала одним из основных направлений работы областного правительства в период действия ограничений, обусловленных пандемией коронавируса. В целом сумма налоговых льгот на 2020 год для пострадавших от ограничений предприятий и малого и среднего бизнеса составила 2,84 миллиарда рублей.
Что касается спада на розничном потребительском рынкы, то, "если не придется вводить новые ограничения и не ухудшится мировая конъюнктура на рынке углеводородов, мы сможем вернуться к допандемийным показателям уже в 2021 году", считает губернатор.
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Моор подчеркнул, что в бюджете региона при любых обстоятельствах будут сохранены все социальные обязательства, а также финансирование всех мероприятий в рамках нацпроектов и исполнения поручений президента России.
Он сообщил, что на борьбу с коронавирусом в Тюменской области уже израсходовано 5,8 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей составили соцвыплаты людям старше 65 лет. Из федерального бюджета региону было выделено 1,8 миллиарда рублей.
"Планов увеличивать число моногоспиталей для лечения пациентов с COVID-19 у нас нет, тем более мы видим некоторое снижение заболеваемости. Правительство страны поставило перед нами задачу возвращать койки в плановый оборот, но делать это таким образом, чтобы в течение 72 часов их можно было снова перепрофилировать для лечения ковидных больных", - отметил глава региона.
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