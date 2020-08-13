Моор: промышленность в Тюменской области демонстрирует уверенный рост

ТЮМЕНЬ, 13 авг - РИА Новости. Все сферы промышленности в Все сферы промышленности в Тюменской области демонстрируют рост, индекс промпроизводства составил 128,6%, что является самым высоким показателем по стране, сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции в режие онлайн, посвященной 76-й годовщине образования региона.

"В Тюменской области сегодня живут 1,54 миллиона человек, при этом численность населения ежегодно растет. Это свидетельствует о хорошем социально-экономическом климате. Индекс промышленного производства у нас самый высокий в стране - 128,6%. Объем инвестиций в региональную экономику за первых три месяца 2020 года составил 115 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Моор.

По его словам, поддержка экономики стала одним из основных направлений работы областного правительства в период действия ограничений, обусловленных пандемией коронавируса. В целом сумма налоговых льгот на 2020 год для пострадавших от ограничений предприятий и малого и среднего бизнеса составила 2,84 миллиарда рублей.

Что касается спада на розничном потребительском рынкы, то, "если не придется вводить новые ограничения и не ухудшится мировая конъюнктура на рынке углеводородов, мы сможем вернуться к допандемийным показателям уже в 2021 году", считает губернатор.

Моор подчеркнул, что в бюджете региона при любых обстоятельствах будут сохранены все социальные обязательства, а также финансирование всех мероприятий в рамках нацпроектов и исполнения поручений президента России.

Он сообщил, что на борьбу с коронавирусом в Тюменской области уже израсходовано 5,8 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда рублей составили соцвыплаты людям старше 65 лет. Из федерального бюджета региону было выделено 1,8 миллиарда рублей.