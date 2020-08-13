Некоторые любят погорячее: победительница и финалистки Miss Maxim 2020

Финал ежегодного конкурса Miss Maxim состоялся 12 августа.
Финал ежегодного конкурса Miss Maxim состоялся 12 августа.
За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек.
За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек.
Заветную награду получила Октябрина Максимова из Великого Новгорода.
Заветную награду получила Октябрина Максимова из Великого Новгорода.
Участницы прошли долгий путь к финалу.
Сначала было читательское голосование.
Сто его победительниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.
Сто его победительниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.
По итогам фотосессии редакция журнала Maxim назвала десятку главных претенденток на победу.
По итогам фотосессии редакция журнала Maxim назвала десятку главных претенденток на победу.
В финале звездное жюри выбрало лучшую из них.
Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.
Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.
Конкурс Miss Maxim проводят с 2006 года.
В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.
В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.
Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020.
Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020.
Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова.
Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова.