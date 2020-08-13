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Некоторые любят погорячее: победительница и финалистки Miss Maxim 2020
В Москве выбрали самую красивую и сексуальную девушку года. Яркие моменты финала Miss Maxim 2020 — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:32
москва
фото
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Шикарные женщины. Кто только ставить отрицательные отзывы под этими чудесными фото? Наверное толстые любительницы фастфуда. Из зависти.
12
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, фото, фото

Некоторые любят погорячее: победительница и финалистки Miss Maxim 2020

11:43 13.08.2020 (обновлено: 12:32 13.08.2020)
7283
В Москве выбрали самую красивую и сексуальную девушку года. Яркие моменты финала Miss Maxim 2020 — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Финал ежегодного конкурса Miss Maxim состоялся 12 августа.

Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород) (в центре) и участницы финала
1 из 13

Финал ежегодного конкурса Miss Maxim состоялся 12 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек.

Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород) (в центре) и участницы финала
2 из 13

За корону победительницы боролись десять самых красивых и сексуальных девушек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Заветную награду получила Октябрина Максимова из Великого Новгорода.

Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород) (справа)
3 из 13

Заветную награду получила Октябрина Максимова из Великого Новгорода.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участницы прошли долгий путь к финалу.

Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
4 из 13

Участницы прошли долгий путь к финалу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сначала было читательское голосование.

Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
5 из 13

Сначала было читательское голосование.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сто его победительниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.

Финалистка конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
6 из 13

Сто его победительниц пригласили на профессиональную фотосессию в Москву.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По итогам фотосессии редакция журнала Maxim назвала десятку главных претенденток на победу.

Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
7 из 13

По итогам фотосессии редакция журнала Maxim назвала десятку главных претенденток на победу.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В финале звездное жюри выбрало лучшую из них.

Финал конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
8 из 13

В финале звездное жюри выбрало лучшую из них.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.

Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород) (третья слева) и участницы финала
9 из 13

Фото победительницы украсит обложку октябрьского номера журнала Maxim.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Конкурс Miss Maxim проводят с 2006 года.

Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
10 из 13

Конкурс Miss Maxim проводят с 2006 года.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.

Финалистка конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
11 из 13

В состязании принимают участие девушки из разных уголков России.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020.

Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM 2020
12 из 13

Финалистки конкурса красоты и сексуальности Miss Maxim 2020.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова.

Победительница конкурса красоты и сексуальности Miss MAXIM - 2020 Октябрина Максимова (Великий Новгород)
13 из 13

Победительница Miss Maxim 2020 Октябрина Максимова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1351081496
Обсудить 7
МоскваФото
Популярные комментарии
Шикарные женщины. Кто только ставить отрицательные отзывы под этими чудесными фото? Наверное толстые любительницы фастфуда. Из зависти.
13 августа, 15:51
Dmitry Krupennikov
320007
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