В Белоруссии задержали около 700 человек за прошедшие сутки

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 700 человек задержаны в среду в Около 700 человек задержаны в среду в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых акциях, сообщили в МВД республики.

"Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале.

Отмечается, что в среду на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог.

"В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями", - добавили в ведомстве.