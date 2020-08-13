https://ria.ru/20200813/1575728107.html
В Белоруссии задержали около 700 человек за прошедшие сутки
Около 700 человек задержаны в среду в Белоруссии за участие в несанкционированных массовых акциях, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T11:10
2020-08-13T11:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575701331.html
Егор Воронин
Чем больше задержат тем сильнее этот режим будут ненавидеть.
18
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Около 700 человек задержаны в среду в Белоруссии
за участие в несанкционированных массовых акциях, сообщили в МВД республики.
"Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что в среду на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог.
"В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями", - добавили в ведомстве.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
- по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие в том числе выстраивают баррикады, милиция разгоняет их с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.