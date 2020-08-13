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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575727477.html
Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов
Из-за действий протестующих во время беспорядков в Белоруссии пострадали более ста силовиков, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:12
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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не пойму-здесь пришли жалобщики от Латвии,Польши,Украины? на каждое действие есть противодействие-в лице Закона,начав забастовку,будь уверен,придет и ответ,в данном случае за правоохранителями-стоит Государство.
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белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
белоруссия, в мире

Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов

10:58 13.08.2020 (обновлено: 12:12 13.08.2020)
3374
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов выходят на улицы Минска во время акции протеста после президентских выборов
Сотрудники правоохранительных органов выходят на улицы Минска во время акции протеста после президентских выборов
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов выходят на улицы Минска во время акции протеста после президентских выборов
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Из-за действий протестующих во время беспорядков в Белоруссии пострадали более ста силовиков, сообщили в МВД республики.

"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", — говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале.

По официальным данным, за прошедшие сутки правоохранители задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
Протестующие выстраивали баррикады, милиция разгоняла участников акций с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков погиб человек, который пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков.
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Жалеть провокаторов не надо!
13 августа, 11:01
Егор Панкратов
112010320
не пойму-здесь пришли жалобщики от Латвии,Польши,Украины? на каждое действие есть противодействие-в лице Закона,начав забастовку,будь уверен,придет и ответ,в данном случае за правоохранителями-стоит Государство.
13 августа, 11:37
Serge Khon
105010313
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