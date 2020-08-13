Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Из-за действий протестующих во время беспорядков в Белоруссии пострадали более ста силовиков, сообщили в МВД республики.
"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", — говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале.
По официальным данным, за прошедшие сутки правоохранители задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
Протестующие выстраивали баррикады, милиция разгоняла участников акций с применением спецсредств. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков погиб человек, который пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков.