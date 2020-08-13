Более ста силовиков пострадали в Белоруссии за время протестов

"Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы", — говорится в сообщении пресс-службы министерства в Telegram-канале.