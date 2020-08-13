В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

МИНСК, 13 авг — РИА Новости. Жители Жители Минска продолжают выстраиваться в "цепочки солидарности" с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов, передает корреспондент РИА Новости.

В основном это женщины с цветами в руках и плакатами, которые призывают прекратить насилие.

Проезжающие мимо автомобилисты громко сигналят, пешеходы аплодируют. Некоторые прохожие останавливаются со словами благодарности.

Иногда в знак поддержки сигналят водители общественного транспорта и машины коммунальных служб, которые убирают город.

Примерно 60 человек собрались у кинотеатра "Октябрь". Некоторые подходят, кладут на асфальт у обочины цветы и идут дальше по своим делам.

Возле первой городской клинической больницы также около 20 человек выстроились в цепь, помимо цветов, они держат в руках белые воздушные шары. Еще одна акция — на выходе из метро "Пушкинская" вдоль улицы Притыцкого: порядка трех десятков юношей и девушек стоят с цветами и поднятыми вверх кулаками.

Также "цепочки солидарности" образовались на проспектах Независимости и Дзержинского. Все проходит мирно, милицейского усиления нет.

В Белоруссии четвертый день продолжаются массовые акции протеста. Вышедшие на улицы демонстранты недовольны итогами прошедшего в воскресенье голосования, где, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко