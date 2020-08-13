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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575726962.html
В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах
Жители Минска продолжают выстраиваться в "цепочки солидарности" с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T12:08
протесты в белоруссии
александр лукашенко
дзержинский
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575721005.html
https://ria.ru/20200812/1575716780.html
Вот люди и протестовать выходят поддерживать арестованных выходят... Но что же никак не выйдут 80% поддержавших Лукашенко? Почему они никак не хотят показать на сколько их много и как на самом деле жалок протест? Странно. А, так может потому что сторонники Лукашенко живут только в интернете и телевизоре....
150
Пусть шляются.
102
130
дзержинский
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Акция солидарности в Минске
С самого утра в разных районах Минска женщины вышли на акцию солидарности против насилия и произвола на акциях протеста. Они преимущественно в белом, в руках держат цветы. Автомобилисты сигналят в знак поддержки.
2020-08-13T10:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
александр лукашенко, дзержинский, минск, белоруссия, в мире

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

10:49 13.08.2020 (обновлено: 12:08 13.08.2020)
20058
МИНСК, 13 авг — РИА Новости. Жители Минска продолжают выстраиваться в "цепочки солидарности" с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов, передает корреспондент РИА Новости.
В основном это женщины с цветами в руках и плакатами, которые призывают прекратить насилие.
Проезжающие мимо автомобилисты громко сигналят, пешеходы аплодируют. Некоторые прохожие останавливаются со словами благодарности.
Иногда в знак поддержки сигналят водители общественного транспорта и машины коммунальных служб, которые убирают город.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
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Примерно 60 человек собрались у кинотеатра "Октябрь". Некоторые подходят, кладут на асфальт у обочины цветы и идут дальше по своим делам.
Возле первой городской клинической больницы также около 20 человек выстроились в цепь, помимо цветов, они держат в руках белые воздушные шары. Еще одна акция — на выходе из метро "Пушкинская" вдоль улицы Притыцкого: порядка трех десятков юношей и девушек стоят с цветами и поднятыми вверх кулаками.
Также "цепочки солидарности" образовались на проспектах Независимости и Дзержинского. Все проходит мирно, милицейского усиления нет.
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В Белоруссии четвертый день продолжаются массовые акции протеста. Вышедшие на улицы демонстранты недовольны итогами прошедшего в воскресенье голосования, где, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Самая сложная обстановка в столице: митингующие сооружают баррикады и отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоДзержинскийМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот люди и протестовать выходят поддерживать арестованных выходят... Но что же никак не выйдут 80% поддержавших Лукашенко? Почему они никак не хотят показать на сколько их много и как на самом деле жалок протест? Странно. А, так может потому что сторонники Лукашенко живут только в интернете и телевизоре....
13 августа, 11:08
ЕВЕгор Воронин
72320568
Пусть шляются.
13 августа, 11:01
Егор Панкратов
52400244
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