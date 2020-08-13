Якутии предложили помощь в организации бесплатного питания в школах

ЯКУТСК, 13 авг – РИА Новости. Якутии будет выделено свыше 400 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию бесплатного питания учащихся начальных классов при условии софинансирования в размере 8%, сообщили РИА Новости в пресс-службе мин6истерства образования и науки республики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник предложил изменить правила предоставления субсидии регионам на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов, чтобы школы, которые готовы это делать, получили финансирование уже в этом году. По его словам, правительство предусмотрело субсидию на нынешний год в размере около 22 миллиардов рублей тем 58 регионам, где все без исключения школы готовы организовать горячее питание. Президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить соответствующие предложения.

Как отметили в минобрнауки Якутии, в новом учебном году с 1 по 4 классы будет 62 188 обучающихся.

"На организацию горячего питания для обучающихся с 1 по 4 классы из средств федерального бюджета в рамках соглашения запланировано выделение 419,8 миллионов рублей с условием софинансирования в размере 8% из средств регионального бюджета (36,5 миллионов рублей)", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, примерное меню и технологические карты, которые предлагаются к применению, разработал Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева.