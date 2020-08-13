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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп прироста (0,2%) в Подмосковье, Северной Осетии, Смоленской области, Чечне, сообщили... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:37 13.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком и Чукотском АО, наименьший темп прироста (0,2%) в Подмосковье, Северной Осетии, Смоленской области, Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0,0%, 2. Московская область, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зафиксирован в Москве, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Владимирской и Липецкой областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьОбщество
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