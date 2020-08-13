В России за сутки выписали 6098 человек после коронавируса

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 6 098 человек, за все время пандемии — 716 396, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 098 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 716 396", - говорится в сообщении.