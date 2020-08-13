В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом

В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 907 758 человек, из них более 15,3 тысячи умерли, 716 тысяч вылечились.