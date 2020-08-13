В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5057 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 124 пациента с коронавирусом, выздоровели 6098.
На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему Москва (692), за ней следуют: Свердловская область (162), Санкт-Петербург (160), Подмосковье (148), Нижегородская область (130), Ростовская область (125), Красноярский край (121) и Иркутская область (115). При этом меньше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Северной Осетии (восемь), Чечне (пять), а также Еврейской автономной области и Севастополе (по два).
Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 907 758 человек, из них более 15,3 тысячи умерли, 716 тысяч вылечились.
В мире, сообщает ВОЗ, число заболевших превысило 20 миллионов, почти 740 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,19 миллиона инфицированных), Бразилия (три миллиона) и Индия (2,3 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.