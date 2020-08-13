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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200813/1575726121.html
В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5057 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:05
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573447818_0:170:2942:1825_1400x0_80_0_0_1ca3d67aaeda368e03241ae94347bb49.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом

10:32 13.08.2020 (обновлено: 15:05 13.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры и водитель скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве перемещают пациента с подозрением на коронавирус
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве перемещают пациента с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах зарегистрировали 5057 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 124 пациента с коронавирусом, выздоровели 6098.
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На первом месте по числу выявленных больных по-прежнему Москва (692), за ней следуют: Свердловская область (162), Санкт-Петербург (160), Подмосковье (148), Нижегородская область (130), Ростовская область (125), Красноярский край (121) и Иркутская область (115). При этом меньше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Северной Осетии (восемь), Чечне (пять), а также Еврейской автономной области и Севастополе (по два).
Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 907 758 человек, из них более 15,3 тысячи умерли, 716 тысяч вылечились.
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В мире, сообщает ВОЗ, число заболевших превысило 20 миллионов, почти 740 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,19 миллиона инфицированных), Бразилия (три миллиона) и Индия (2,3 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили, Иран, Испания, Великобритания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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108713512
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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