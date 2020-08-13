Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575725667.html
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, вопрос о его выписке пока не обсуждался, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:21
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_b182912ef30d1e87e91e79bbed452337.jpg
https://ria.ru/20200812/1575685329.html
Известный актер Ефремов. И поддался провокации Пашаева.о непризнании вины. Стыд! Да если бы Ефремов упал на колени, попросилл прощения у родственников, заплатил им какую-то сумму откупных -уверен было бы снисхождение суда и положительное отношение большинства народа. А так: наказание должно быть жестоким, но справедливым! На нары!
35
Убийцу на нары!
32
14
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_b182912ef30d1e87e91e79bbed452337.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_348:0:3079:2048_1400x0_80_0_0_bdd90792293daa3366c3c34e63f0fe3b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575645711_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_c11e33fc2d151ebd9981648e967d91ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

10:21 13.08.2020
18849
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, вопрос о его выписке пока не обсуждался, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Эльман Пашаев.
"Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Пашаев заявлял, что Ефремов перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Артиста в Боткинскую больницу доставили на "скорой" во вторник прямо из здания Пресненского суда Москвы. До заседания Ефремову резко стало плохо, в конечном итоге он потерял создание.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
12 августа, 12:15
Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
62703749
Обсудить 14
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Известный актер Ефремов. И поддался провокации Пашаева.о непризнании вины. Стыд! Да если бы Ефремов упал на колени, попросилл прощения у родственников, заплатил им какую-то сумму откупных -уверен было бы снисхождение суда и положительное отношение большинства народа. А так: наказание должно быть жестоким, но справедливым! На нары!
13 августа, 10:47
Александр Эфрос
3000104
Убийцу на нары!
13 августа, 10:35
Егор Панкратов
2800004
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
Названа основная версия следствия по делу Легкоступовой, впавшей в кому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске
Женщина на одной из улиц Мадрида
Ученые связали риск заразиться коронавирусом с резус-фактором
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Бассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Протесты в Белоруссии
В СК Белоруссии рассказали о "координаторах" беспорядков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния