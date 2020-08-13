Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Актер Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, вопрос о его выписке пока не обсуждался, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Эльман Пашаев

"Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Пашаев заявлял, что Ефремов перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Артиста в Боткинскую больницу доставили на "скорой" во вторник прямо из здания Пресненского суда Москвы . До заседания Ефремову резко стало плохо, в конечном итоге он потерял создание.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.