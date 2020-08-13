https://ria.ru/20200813/1575725667.html
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова
Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, вопрос о его выписке пока не обсуждался, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:21
2020-08-13T10:21
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200812/1575685329.html
Александр Эфрос
Известный актер Ефремов. И поддался провокации Пашаева.о непризнании вины. Стыд! Да если бы Ефремов упал на колени, попросилл прощения у родственников, заплатил им какую-то сумму откупных -уверен было бы снисхождение суда и положительное отношение большинства народа. А так: наказание должно быть жестоким, но справедливым! На нары!
35
Егор Панкратов
Убийцу на нары!
32
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
остается в Боткинской больнице, вопрос о его выписке пока не обсуждался, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Эльман Пашаев
.
"Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения", - рассказал собеседник агентства.
Ранее Пашаев заявлял, что Ефремов перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Артиста в Боткинскую больницу доставили на "скорой" во вторник прямо из здания Пресненского суда Москвы
. До заседания Ефремову резко стало плохо, в конечном итоге он потерял создание.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.