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Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России
Крым возглавил рейтинг самого доступного санаторно-курортного летнего отдыха среди регионов юга России, сообщает пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:36
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоградская область, республика крым, краснодарский край, астраханская область

Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России

10:31 13.08.2020 (обновлено: 10:36 13.08.2020)
7109
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкБассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
Бассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Крым возглавил рейтинг самого доступного санаторно-курортного летнего отдыха среди регионов юга России, сообщает пресс-служба минкурортов республики.
Данные приведены на основании исследования портала бронирования "Санатории-России.рф" и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для жителей полуострова начался 15 июня. В июле там отдохнули 1,4 миллиона гостей, средняя загрузка объектов размещения составила 80 процентов, а в некоторых гостиницах достигала 95 процентов.
"Летний отдых в Крыму остается самым доступным среди регионов Южного федерального округа России", - говорится в сообщении.
В частности, согласно исследованию, составленному по анализу цен в августе этого года, отдых в санаториях Крыма обойдется в среднем в 3400 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.
Также, в первую пятерку регионов юга России по доступности оздоровительного летнего отдыха вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей).
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"В среднем санаторно-курортный отдых на юге России в конце лета обойдется в 3,6 тысячи рублей в сутки", - отметили авторы исследования.
По данным министерства, минимальная стоимость пакетных туров на неделю на двоих, включая перелет, проживание и питание с вылетом 15-21 августа в Крым снизилась с 27,5 тысячи до 26,7 тысячи рублей.
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"Мы уделяем большое внимание ценообразованию в регионе и проводим регулярные совещания с бизнесом, возможные сегодня в онлайн-формате. При этом самым главным требованием остается соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора санаториями, гостиницами и туротраслью в целом", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Волгоградская областьРеспублика КрымКраснодарский крайАстраханская область
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