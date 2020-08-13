Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Крым возглавил рейтинг самого доступного санаторно-курортного летнего отдыха среди регионов юга России, сообщает пресс-служба минкурортов республики.

Данные приведены на основании исследования портала бронирования "Санатории-России.рф" и Ассоциации туроператоров России (АТОР). Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для жителей полуострова начался 15 июня. В июле там отдохнули 1,4 миллиона гостей, средняя загрузка объектов размещения составила 80 процентов, а в некоторых гостиницах достигала 95 процентов.

"Летний отдых в Крыму остается самым доступным среди регионов Южного федерального округа России", - говорится в сообщении.

В частности, согласно исследованию, составленному по анализу цен в августе этого года, отдых в санаториях Крыма обойдется в среднем в 3400 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Также, в первую пятерку регионов юга России по доступности оздоровительного летнего отдыха вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей).

"В среднем санаторно-курортный отдых на юге России в конце лета обойдется в 3,6 тысячи рублей в сутки", - отметили авторы исследования.

По данным министерства, минимальная стоимость пакетных туров на неделю на двоих, включая перелет, проживание и питание с вылетом 15-21 августа в Крым снизилась с 27,5 тысячи до 26,7 тысячи рублей.