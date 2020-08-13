В Подмосковье трудоустроили почти тысячу иностранцев, потерявших работу

"С 16 апреля по 9 июня 2020 года вакансии были предложены 887 иностранным гражданам", - сказал зампред областного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.

По данным ведомства, вакансии были предложены иностранным гражданам, обратившимся для оформления патента в центр, а также тем, кто оставил запрос по телефонам горячей линии.