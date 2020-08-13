В Подмосковье трудоустроили почти тысячу иностранцев, потерявших работу

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Единый миграционный центр в Подмосковье за время пандемии помог в трудоустройстве почти тысяче иностранных граждан, потерявших работу, сообщила РИА Новости пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"С 16 апреля по 9 июня 2020 года вакансии были предложены 887 иностранным гражданам", - сказал зампред областного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
По данным ведомства, вакансии были предложены иностранным гражданам, обратившимся для оформления патента в центр, а также тем, кто оставил запрос по телефонам горячей линии.
Многие работодатели в период пандемии обеспечивали проживанием и питанием своих работников, оказывали дополнительную помощь иностранным гражданам, отметили в пресс-службе.