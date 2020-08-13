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https://ria.ru/20200813/1575725497.html
В Подмосковье трудоустроили почти тысячу иностранцев, потерявших работу
Единый миграционный центр в Подмосковье за время пандемии помог в трудоустройстве почти тысяче иностранных граждан, потерявших работу, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:15
новости подмосковья
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье трудоустроили почти тысячу иностранцев, потерявших работу

10:15 13.08.2020
6108
© Depositphotos / Tamagochi Мужчина на рабочем месте
Мужчина на рабочем месте
© Depositphotos / Tamagochi
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Единый миграционный центр в Подмосковье за время пандемии помог в трудоустройстве почти тысяче иностранных граждан, потерявших работу, сообщила РИА Новости пресс-служба главного управления региональной безопасности Подмосковья.
"С 16 апреля по 9 июня 2020 года вакансии были предложены 887 иностранным гражданам", - сказал зампред областного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, которого цитирует пресс-служба.
По данным ведомства, вакансии были предложены иностранным гражданам, обратившимся для оформления патента в центр, а также тем, кто оставил запрос по телефонам горячей линии.
Многие работодатели в период пандемии обеспечивали проживанием и питанием своих работников, оказывали дополнительную помощь иностранным гражданам, отметили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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