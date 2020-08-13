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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575725323.html
Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко
В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:30
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
политика
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нет больше друзей у Лукашенко, на всех уже пробовал навариться
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Завилял Лукашенко. Хамил, предавал, теперь запасной аэродром смотрит. Ростов не принимает!!!!!!
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россия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574874258_0:0:3138:1766_1400x0_80_0_0_5f3649f55c5ae3c75dbdf2c19772c999.jpg
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РИА Новости
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

10:06 13.08.2020 (обновлено: 10:30 13.08.2020)
11035
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.

"Нет такой встречи в графике", - сообщили в пресс-службе.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Телеведущий Владимир Познер
Вчера, 07:36
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Часть белорусского общества не согласилась с итогами выборов и вышла на митинги в знак протеста. Несанкционированные акции начались по всей Белоруссии идут с 9 августа, они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
892433909
Обсудить 29
Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
нет больше друзей у Лукашенко, на всех уже пробовал навариться
13 августа, 10:21
Министр Правды
310111312
Завилял Лукашенко. Хамил, предавал, теперь запасной аэродром смотрит. Ростов не принимает!!!!!!
13 августа, 10:11
Егор Панкратов
1222102
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