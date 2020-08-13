Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
"Нет такой встречи в графике", - сообщили в пресс-службе.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Часть белорусского общества не согласилась с итогами выборов и вышла на митинги в знак протеста. Несанкционированные акции начались по всей Белоруссии идут с 9 августа, они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.