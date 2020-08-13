Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

Часть белорусского общества не согласилась с итогами выборов и вышла на митинги в знак протеста. Несанкционированные акции начались по всей Белоруссии идут с 9 августа, они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.