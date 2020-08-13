https://ria.ru/20200813/1575725234.html
Ученые связали риск заразиться коронавирусом с резус-фактором
Ученые обнаружили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом, сообщают "Известия" со ссылкой на исследования. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:04
2020-08-13T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
чехия
испания
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https://ria.ru/20200812/1575684210.html
lenka031071
ничего подобного, У меня, моего мужа и дочери отрицательные резусы. Мы совершенно не болезненные
29
Ольга Занкова
это не новость. Отрицательный резус уже при беременности проблема и фактор слабости иммунитета у ребенка. Отрицательные очень болезненные
24
20
чехия
испания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572102537_0:303:2554:1740_1400x0_80_0_0_ea35700c5606159c15555b3d82b6eaaa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, чехия, испания
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Ученые обнаружили связь между резус-фактором и заражением коронавирусом, сообщают "Известия
" со ссылкой на исследования.
Так, специалисты из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) проанализировали показатели распространения коронавируса в 126 странах и обнаружили, что рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором.
В частности, "взрывные" вспышки коронавируса были зафиксированы в таких странах, как Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США. Исследователи объясняют данную ситуацию тем, что для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом.
Как отмечает издание, повышенная заболеваемость может быть следствием связи между резус-фактором и иммунным ответом организма. Так, ранее ученые из Карлова университета (Чехия) обнаружили, что такие люди чаще сообщают об аллергических, пищеварительных, сердечных, гематологических, иммунных и неврологических проблемах. Также чешские исследователи пришли к выводу, что при отрицательном резус-факторе наблюдается более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что может повлиять на появление осложнений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.