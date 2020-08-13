Ученые связали риск заразиться коронавирусом с резус-фактором

Так, специалисты из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) проанализировали показатели распространения коронавируса в 126 странах и обнаружили, что рост числа заражений по экспоненте был характерен для государств, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором.

В частности, "взрывные" вспышки коронавируса были зафиксированы в таких странах, как Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария и США. Исследователи объясняют данную ситуацию тем, что для людей всех групп крови с отрицательным резус-фактором характерно более быстрое заражение коронавирусом.

Как отмечает издание, повышенная заболеваемость может быть следствием связи между резус-фактором и иммунным ответом организма. Так, ранее ученые из Карлова университета (Чехия) обнаружили, что такие люди чаще сообщают об аллергических, пищеварительных, сердечных, гематологических, иммунных и неврологических проблемах. Также чешские исследователи пришли к выводу, что при отрицательном резус-факторе наблюдается более высокий риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что может повлиять на появление осложнений.