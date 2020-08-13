Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

КАЗАНЬ, 13 авг — РИА Новости. Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В результате повторного рассмотрения дела суд приговорил мужчину к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью ребенка.

Жителя наказали восемью месяцами работ с удержанием десятой части заработка в пользу государства.

"От наказания освобожден ввиду зачета срока нахождения под стражей и домашним арестом. По статье 132 УК Российской Федерации "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка" — оправдан", — отметил собеседник агентства.

Дело о насилии

По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

По данным местных СМИ, подозреваемый сначала заявил следователям, что просто хотел поменять ребенку памперс и случайно травмировал ее, а позже сказал, что из-за ссоры с женой "сорвал зло" на девочке. Жена в суде выступила в защиту мужа.

Бугульминский городской суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя не доказанной его виновность в инкриминируемом деянии. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла.

Гособвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом, и такие травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку, как отмечала прокуратура, в любом случае был причинен легкий вред здоровью.