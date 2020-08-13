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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью
Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T15:38
бугульма
происшествия
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ну если суд 2 раза оправдал, значит мужик и правда не виновен. Вы материалов дела не читали, в деле не разбирались, а уже выводы пытаетесь какие-то делать
91
то есть в Татарстане теперь ТАК можно? Креативненько так живут....
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бугульма
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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бугульма, происшествия

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

09:57 13.08.2020 (обновлено: 15:38 13.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды в здании суда
Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Статуя богини правосудия Фемиды в здании суда. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 авг — РИА Новости. Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
В результате повторного рассмотрения дела суд приговорил мужчину к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью ребенка.
Жителя наказали восемью месяцами работ с удержанием десятой части заработка в пользу государства.
"От наказания освобожден ввиду зачета срока нахождения под стражей и домашним арестом. По статье 132 УК Российской Федерации "Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка" — оправдан", — отметил собеседник агентства.

Дело о насилии

По данным прокуратуры Татарстана, инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы выявил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи предъявили мужчине обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.
По данным местных СМИ, подозреваемый сначала заявил следователям, что просто хотел поменять ребенку памперс и случайно травмировал ее, а позже сказал, что из-за ссоры с женой "сорвал зло" на девочке. Жена в суде выступила в защиту мужа.
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Бугульминский городской суд Татарстана 13 апреля оправдал мужчину, сочтя не доказанной его виновность в инкриминируемом деянии. По мнению суда, в материалах дела отсутствовали доказательства наличия у подсудимого прямого умысла.
Гособвинение с таким решением не согласилось и обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, результаты экспертизы, первоначальные показания самого мужчины и его супруги, а также иные доказательства обвинения в совокупности свидетельствуют о том, что подсудимый действовал с прямым умыслом, и такие травмы невозможно нанести случайно. При этом ребенку, как отмечала прокуратура, в любом случае был причинен легкий вред здоровью.
Верховный суд Татарстана 3 июля отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе в связи с наличием процессуальных нарушений.
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Популярные комментарии
ну если суд 2 раза оправдал, значит мужик и правда не виновен. Вы материалов дела не читали, в деле не разбирались, а уже выводы пытаетесь какие-то делать
13 августа, 10:48
Константин Е
62010424
то есть в Татарстане теперь ТАК можно? Креативненько так живут....
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О Ольга Занкова
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