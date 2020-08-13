Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200813/1575724765.html
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T10:41
чукотка
михаил мурашко
михаил мишустин
антон силуанов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724518_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_1ccdc5efaa49a6f01ebd1e45edd552cf.jpg
https://ria.ru/20200722/1574710480.html
Силуанова вообще гнать надо.
350
и палкой их палкой, особенно силуанова, совсем от рук отбился
325
55
чукотка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу. "В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?".
2020-08-13T09:56
true
PT0M12S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724518_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_1ccdc5efaa49a6f01ebd1e45edd552cf.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724518_36:0:516:360_1400x0_80_0_0_252fad40c4289b568433732095519604.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724518_96:0:456:360_1400x0_80_0_0_bfcec5e79810de28bc5b763e6c4d0b0c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чукотка, михаил мурашко, михаил мишустин, антон силуанов, политика

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

09:56 13.08.2020 (обновлено: 10:41 13.08.2020)
153825
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Министры посетили больницу на Чукотке. Во время визита глава правительства в шутку предложил коллегам проверить здоровье.

"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?" — сказал он.

Михаил Мишустин в четверг прибыл в Анадырь, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа премьер посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
22 июля, 12:57
Мишустин пошутил о племенном молодняке
974999111771
Обсудить 55
ЧукоткаМихаил МурашкоМихаил МишустинАнтон СилуановПолитика
Популярные комментарии
Силуанова вообще гнать надо.
13 августа, 10:08
Арсений Новиков
3111071021
и палкой их палкой, особенно силуанова, совсем от рук отбился
13 августа, 09:59
НЕНиколай Ефимов
2763210016
Рекомендуем
Российские рубли
Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
Директор ГУП РК Крымавтодор Дмитрий Кривенко
Аксенов поручил уволить главу "Крымавтодора"
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Акция протеста в Минске после президентских выборов
Почему Лукашенко не может проиграть Майдану
Дмитрий Романов
Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет
Пустая больничная койка
Названы признаки приближающейся смерти
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал о реакции Лукашенко на едкую реплику в его адрес
Стенд с информацией о кандидатах президентских выборов
ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время беседы с врачами Чукотской окружной больницы
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке с криками "Нельзя!"
Протесты в Белоруссии
В СК Белоруссии рассказали о "координаторах" беспорядков
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Раскрыт простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму
Американские солдаты наблюдают за порядком на улице Багдада
Начать войну в Ираке и проиграть Америку: как это случилось
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
"Меня "любят" на Западе". Накажут ли Лукашенко за разгон протестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Эксперт поставил точку в споре о необходимости прогрева автомобиля летом
05:16Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко
04:57Шнуров отреагировал на забастовку в Белоруссии стихами
04:37Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
04:35Семья Дегтярева прилетела в Хабаровск
04:22РБК: опрос показал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
04:10Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
04:00Когда нужно отказаться от цветных контактных линз
03:27Ученые обследовали место гибели парохода "Челюскин"
03:23Злостных автохулиганов предложили лишать прав
03:21Эксперт рассказал, как распознать мошенника на онлайн-досках объявлений
03:20Ученые оценили возможность лечения COVID-19 радиацией
03:19Зритель заметил ляп в "Парке Юрского периода" через 27 лет после премьеры
03:16Концентрация токсичного бензола в атмосфере МКС не угрожает экипажу
02:48Турагенты сообщили, как в Турции гиды вынуждают гостей покупать экскурсии
02:34В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сичи"
02:23СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
02:20CNN: Пентагон создаст рабочую группу по изучению НЛО
02:20Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон
01:53Трамп: Израиль отложил планы присоединения Западного берега Иордана
Лента новостейМолния