https://ria.ru/20200813/1575724765.html
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T09:56
2020-08-13T10:41
чукотка
михаил мурашко
михаил мишустин
антон силуанов
политика
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https://ria.ru/20200722/1574710480.html
Арсений Новиков
Силуанова вообще гнать надо.
350
Николай Ефимов
и палкой их палкой, особенно силуанова, совсем от рук отбился
325
55
чукотка
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу
Мишустин предложил чиновникам заглянуть к офтальмологу.
"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения - новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?".
2020-08-13T09:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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чукотка, михаил мурашко, михаил мишустин, антон силуанов, политика