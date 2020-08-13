https://ria.ru/20200813/1575724444.html
"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом
Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?
2020-08-13T12:00
2020-08-13T12:00
яснопонятно
подкаст
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«ЯсноПонятно». Все бесит: как справляться с гневом
Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724650_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c5b8a685aad9f821e94f38aa73908e97.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом
Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?