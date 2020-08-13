"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

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ЯсноПонятно «ЯсноПонятно». Все бесит: как справляться с гневом

Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?