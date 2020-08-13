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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20200813/1575724444.html
"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом
Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?
2020-08-13T12:00
яснопонятно
подкаст
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«ЯсноПонятно». Все бесит: как справляться с гневом
Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575724650_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_c5b8a685aad9f821e94f38aa73908e97.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"ЯсноПонятно". Все бесит: как справляться с гневом

12:00 13.08.2020
1789
ЯсноПонятно
«ЯсноПонятно». Все бесит: как справляться с гневом
Вчера, 12:00
Отдавили ноги в метро, коллега нахамил в рабочей почте, а из списка запланированных дел не сделано ничего. Как правило, гнев возникает, когда кто-то нарушает наши границы или мы сами очень недовольны собой. В первобытные времена это чувство помогало противостоять опасности и сражаться с хищниками, но какой от него толк сегодня, в каменных джунглях?
Постараться глубоко дышать, представить собеседника в нелепом костюме или избить боксёрскую грушу после рабочего дня. Как научиться контролировать гнев и использовать его в своих целях? Люди с какими качествами злятся чаще других? И почему в этом состоянии мы уверены в своей правоте как никогда?
Как выпустить пар и не заработать ещё больше проблем, разбираются Лина, Ваня и Ксюша. Нейропсихолог Марина Захарова объясняет, зачем нужен гнев и что делать, если бесит кто-то на работе.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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ЯсноПонятноПодкаст
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