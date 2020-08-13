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Распространение нового коронавируса
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В Москве 787 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего от COVID-18 в российской столице выздоровели более 193 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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В Москве 787 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:10 13.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего от COVID-18 в российской столице выздоровели более 193 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 787 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 193 473", - сообщила Ракова.
Заммэра напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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