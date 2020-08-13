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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200813/1575723658.html
Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток
Белоруссия будет вынуждена взять курс на интеграцию с Россией и другими странами СНГ из-за ситуации, возникшей в стране после президентских выборов и жесткой... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T09:07
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575719333.html
Зачем нам такое счастье? Лукошенко на деньги что Россия давала змагаров воспитывал и тренировал, которые потом его же и сносят. А нам зачем эти змагары?
26
13
россия
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363798_0:109:2240:1368_1400x0_80_0_0_8652a85ed3321f77ae6d918223c3e395.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперт спрогнозировал поворот Минска на восток

09:07 13.08.2020
9044
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 авг – РИА Новости, Юлия Насулина. Белоруссия будет вынуждена взять курс на интеграцию с Россией и другими странами СНГ из-за ситуации, возникшей в стране после президентских выборов и жесткой позиции стран Евросоюза, считает директор центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.
По его мнению, протесты в стране в ближайшее время пойдут на спад из-за отсутствия прочных центров оппозиции, усложненной поддержки из-за рубежа и того, что в стране не наблюдается раскола элит. При этом теперь президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется управлять народом, часть которого считает его не до конца легитимным, отметил эксперт.
"На фоне пограничной легитимности со стороны народа у Лукашенко сложилась непростая ситуация на международной арене: страны Запада заняли исключительно негативистскую позицию, особенно Евросоюз", - сказал Попов РИА Новости. Он отметил, что для Лукашенко такая позиция, вероятно, стала неожиданностью.

"Теперь Белоруссия будет вынуждена склоняться в сторону восточного вектора интеграции", - считает эксперт. Он напомнил, что Россия всегда подставляла плечо Белоруссии, даже после того, как Белоруссия стала переориентироваться на Запад. Однако в нынешней ситуации, осложнившейся после задержания 33 российских граждан, "отношения между странами могут стать более прагматичными", добавил собеседник агентства.

Кадры стычки с сотрудником ГАИ и погони. Видео МВД Белоруссии
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Опубликовано видео погони за водителем в Минске
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Позже несанкционированные акции продолжились, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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1071130422
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Зачем нам такое счастье? Лукошенко на деньги что Россия давала змагаров воспитывал и тренировал, которые потом его же и сносят. А нам зачем эти змагары?
13 августа, 09:17
АНАлександр Невский
1501109
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