В России провели более 31,5 миллиона тестов на коронавирус

Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 31,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 233 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 31,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 233 812 человек", - говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 290 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на среду, в России за время пандемии умерли 15 260 людей с COVID-19, общее число случаев заболевания превысило 900 тысяч, 710 298 заболевших выписаны.