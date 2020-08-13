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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 31,5 миллиона тестов на коронавирус
Более 31,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 233... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 31,5 миллиона тестов на коронавирус

08:13 13.08.2020 (обновлено: 08:14 13.08.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Более 31,5 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 233 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 31,5 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 233 812 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 290 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 20 миллионов случаев заражения, свыше 737 тысяч человек скончались.
Темпы распространения и летальность
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на среду, в России за время пандемии умерли 15 260 людей с COVID-19, общее число случаев заболевания превысило 900 тысяч, 710 298 заболевших выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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