https://ria.ru/20200813/1575722159.html
Мишустин прилетел на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой
Глава правительства России Михаил Мишустин в четверг прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T05:10
2020-08-13T08:12
чукотка
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роман копин
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политика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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чукотка, дальний восток, михаил мишустин, роман копин, камчатский край, политика
АНАДЫРЬ, 13 авг – РИА Новости.
Глава правительства России Михаил Мишустин
в четверг прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку
.
Это первая поездка премьер-министра РФ на Чукотку и Мишустина в качестве главы правительства.
В рамках этой командировки с 13 по 18 августа премьер побывает в четырех дальневосточных регионах - Чукотке, Камчатском крае, Магаданской и Амурской областях.
По информации пресс-службы кабмина, в четверг в Анадыре Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным. Как ожидается, в этот день премьер проведет в регионе совещание.
В последующие дни глава правительства посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск, где также запланированы несколько совещаний, осмотр различных объектов и встречи с руководителями регионов и общественностью.