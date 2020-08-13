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Мишустин прилетел на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой
Глава правительства России Михаил Мишустин в четверг прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по... РИА Новости, 13.08.2020
2020-08-13T08:12
чукотка
дальний восток
михаил мишустин
роман копин
камчатский край
политика
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чукотка, дальний восток, михаил мишустин, роман копин, камчатский край, политика

Мишустин прилетел на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой

05:10 13.08.2020 (обновлено: 08:12 13.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
АНАДЫРЬ, 13 авг – РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин в четверг прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.
Это первая поездка премьер-министра РФ на Чукотку и Мишустина в качестве главы правительства.
В рамках этой командировки с 13 по 18 августа премьер побывает в четырех дальневосточных регионах - Чукотке, Камчатском крае, Магаданской и Амурской областях.
По информации пресс-службы кабмина, в четверг в Анадыре Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным. Как ожидается, в этот день премьер проведет в регионе совещание.
В последующие дни глава правительства посетит Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск, где также запланированы несколько совещаний, осмотр различных объектов и встречи с руководителями регионов и общественностью.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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ЧукоткаДальний ВостокМихаил МишустинРоман КопинКамчатский крайПолитика
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