Мишустин прилетел на Дальний Восток с недельной рабочей поездкой

АНАДЫРЬ, 13 авг – РИА Новости. Глава правительства России Глава правительства России Михаил Мишустин в четверг прибыл в столицу Чукотского автономного округа, с которого начнется его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку

Это первая поездка премьер-министра РФ на Чукотку и Мишустина в качестве главы правительства.

В рамках этой командировки с 13 по 18 августа премьер побывает в четырех дальневосточных регионах - Чукотке, Камчатском крае, Магаданской и Амурской областях.

По информации пресс-службы кабмина, в четверг в Анадыре Мишустин посетит ряд социальных и производственных объектов, пообщается с их сотрудниками, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным. Как ожидается, в этот день премьер проведет в регионе совещание.